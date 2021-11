‘Amalia’. Es el sencillo título elegido para dar nombre a la biografía autorizada de la heredera al trono de los Países Bajos. Un libro que se ha publicado con motivo de su 18 cumpleaños, que cumplirá el próximo 7 de diciembre. Aún quedan unos días para que la hija de los reyes Máxima y Guillermo de Holanda alcance la mayoría de edad, pero el mundo entero ya ha podido conocer detalles inéditos de la trayectoria vital de la joven, quien aborda todo tipo de detalles inéditos sobre su trayectoria en esta obra.

«Me desahogo, lo saco todo y ya estoy lista para un mes»

En ella, la futura Reina revela que acude a la consulta de un psicólogo siempre que se siente superada por las circunstancias. Según cuenta en la publicación, sus padres la mandaron a un psicólogo infantil siendo pequeña. Desde entonces ha tomado conciencia de la importancia de la salud mental. Por ello no ha dudado en abordar este tema en una entrevista ofrecida a la emisora pública NOS, que ha dado a conocer algunos extractos del libro. «No creo que deba ser un tabú. Y no es ningún problema decirlo en público», ha reconocido.

«A veces todo se vuelve demasiado para mí, el colegio, los amigos… Si siento la necesidad, pido una cita. Me desahogo, lo saco todo y ya estoy lista para un mes», ha detallado. Para la hija mayor de los reyes de Holanda, contar con el asesoramiento de un especialista es algo cotidiano. Para ella es «normal» hablar con un profesional, «sobre todo después de lo que le pasó a mi tía». Ha hecho referencia así al suicidio de Inés, hermana de la reina Máxima, en 2018.

La escritora, comediante y cantante Claudia de Breij ha sido la encargada de escribir la biografía, que ha presentado como «un libro personal basado en los encuentros con la princesa», según ha indicado la Casa de Orange. La autora y la princesa mantuvieron varios encuentros en el verano de 2021, en los que charlaron de su infancia, de sus experiencias en el colegio, de su pasión por la música y de lo que la monarquía y su futuro papel significan para ella.

«Doy mi vida por mi país»

Entre las declaraciones más destacables que hace la Princesa cabe señalar que asegura que está «al servicio de mi país. Doy mi vida por Holanda». Sus palabras recuerdan a las que pronunció su padre, del que también se publicó una biografía similar por su 18 cumpleaños. Su padre, el rey Guillermo, también tuvo su biografía al cumplir los 18 años, en 1985, titulada ‘Alexander‘ y escrita por Renate Rubinstein. En 1955 se publicó ‘Retrato de la princesa Beatriz’, abuela de Amalia, por Hella Haasse. «Si puedo prevenir una mala situación a través de la diplomacia, si he podido hacer que el mundo sea un poco mejor, entonces estaré feliz», añade Amalia en su libro.

A pesar de su juventud, la futura Reina de Holanda habla de cómo imagina el futuro al lado de una pareja. «Si el hombre que me apoya, a quien amo, con quien quiero pasar mi vida no recibe la aprobación del Parlamento, entonces tendremos que ver qué hago. No puedo elegir a expensas de mí misma», ha asegurado. Queda claro que es consciente del rol que desempeña su cargo, así como de la importancia que el Parlamento de su país pueda tener en su futuro.

La biografía también recoge los gustos personales de Amalia, que se autodefine como una chica romántica a la que le gustan los chicos respetuosos y elegantes. La autora, por su parte, la califica como una amazona y cantante apasionada, así como una joven «perfeccionista».

En la actualidad, Amalia de Holanda disfruta de un año sabático antes de iniciar sus estudios universitarios. Hace apenas unos meses se graduó ‘cum laude’ del instituto. Su hermana Alexia cursa estudios de Bachillerato en el mismo instituto de Gales donde acude la Princesa Leonor.