Le presentadora de ‘Viva la vida’ en verano ha vuelto a confiar en Manuel Zamorano para lograr tener una melena sana y repleta de volumen.

Ahora que ha vuelto a presentar Viva la vida y que tiene que pasar los fines de semana en Madrid; Toñi Moreno está aprovechando para visitar algunos de sus sitios favoritos de la capital. Y no, no me refiero a museos ni a monumentos, sino más bien a lugares donde poder encontrarse con sus amigos y, por qué no, también salir con un favorecedor cambio de look. Hablo, evidentemente, del centro de belleza y peluquería de Manuel Zamorano. La presentadora y el estilista de Sálvame y de la Revista SEMANA tienen una bonita relación de amistad pero también juntos forman un perfecto tándem profesional. Es por ello por lo que, cuando se juntan, suelen surgir auténticas maravillas. Y eso es precisamente lo que ocurrió el pasado viernes, cuando la andaluza pisó el salón de la Calle de Villanueva, 41 y salió con una melena repleta de volumen y movimiento.

Estaban totalmente solos en la peluquería y eso hizo que las bromas estuviesen más que aseguradas. Lo que pudimos comprobar cuando, sin ningún tipo de pudor y con mucha gracia, Manuel Zamorano hizo un pequeño striptease mientras que peinaba a Toñi Moreno y esta lo grababa todo. Hubo muchas risas pero también mucha buena mano. Y es que el peluquero consiguió hacer de la melena de la presentadora, toda una melena de cine. Un increíble cambio que al día siguiente, ya el sábado, pudimos disfrutar desde casa a través de la pantalla.

Toñi Moreno o cómo conseguir una melena de ensueño gracias a Zamorano

La conductora de Un año de tu vida en Canal Sur decidió sanear un poco su melena y peinarla para estar estupenda un día después en Viva la vida. ¡Y lo consiguió! Zamorano cortó un poco su pelo, le dio forma, lo cuidó con los mejores productos para después lavarlo y peinarlo de la manera más divertida. Pues fue en este momento cuando los dos protagonizaron las divertidísimas historias de Instagram de la presentadora.

Al día siguiente, en los estudios de Mediaset, Mara Rossello Álvarez y Marina Navajas, estilistas de la cadena, remataron la obra de nuestro hairstylist de confianza y volvieron a peinar a Toñi Moreno para dejarla perfecta para salir al programa. Un trabajazo en equipo cuyo resultado no podía ser más favorecedor y que, sin lugar a dudas, nos ha encantado ver a través de las redes sociales de la presentadora. ¡Nos echamos unas buenas risas y flipamos con el cambio de look!