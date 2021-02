Lourdes Montes ha compartido con sus seguidoras de Instagram su secreto para dar volumen al pelo fino: Unos efectivos productos con los que está encantada.

Extensiones, espráis texturizadores, mascarillas fortificantes… Algunas de nosotras hemos probado mil y una formas para conseguir dar volumen a nuestra melena. Sin embargo, no todas ellas consiguen los resultados deseados. Y es que, teniendo el pelo fino, no es nada fácil que nuestro cabello no parezca que está alicaído y que al peinarlo quede sin vida alguna. Esto es algo que sabe de primera mano Lourdes Montes, que después de probar diferentes productos y tratamientos para conseguir un pelo de diez a pesar de su finísimo grosor, ahora ha encontrado una gama de cosméticos capilares que le proporcionan los resultados que ella tanto buscaba. Un hallazgo que le ha hecho muy feliz y que ha querido compartir con todos y cada uno de sus seguidores de Instagram.

«No suelo recomendaros tratamientos capilares porque es verdad que me cuesta mucho encontrar un producto que me deje el pelo como a mí me gusta, pero esta vez creo que sí que he dado en el clavo. Así que, esto es para todas las que tenéis el pelo fino y queréis darle un poco de volumen y de consistencia»; contaba a través de la cámara de su teléfono móvil para a continuación enseñar lo que ella misma ha calificado como «tres productos mágicos». Algo así como los Reyes Magos del volumen capilar. Melchor, Gaspar y Baltasar para pelo fino.

Los tres productos mágicos que Lourdes Montes usa para dar volumen a su pelo

Se trata de una línea de tres productos de René Furterer, una exclusiva marca dedicada a los cuidados esenciales del cabello. Concretamente la gama Tonucia Natural Filler elaborada con aceites esenciales de origen natural y extractos de plantas creada expresamente para revelar la belleza del cabello y llenarlo de volumen. Compuesta por un sérum, un champú y una mascarilla, todos y cada uno de los productos parecen haber enamorado a la esposa de Francisco Rivera. «Este primero es un sérum que se aplica con el pelo seco antes de lavarlo haciendo como rayitas en el cuero cabelludo. Lo dejáis tres o cuatro minutos y luego enjuagáis. Este tipo de sérum previo al champú es la primera vez que lo uso»; contaba a sus seguidoras. «Luego aplicamos el champú y luego la mascarilla como siempre», añadía.

Un tratamiento en tres pasos que que ha conquistado de lleno a Lourdes Montes, quien ha llegado a confesar que el efecto de sus productos es prácticamente inmediato. «Desde el primer día vais a notar los resultados y vais a conseguir un volumen… ¡Os va a encantar!», decía a sus followers a través de la aplicación. Nosotras no tenemos ningún motivo para dudar de ella así que estamos más que seguras que, tarde o temprano, acabaremos probándolos en nuestras propias carnes (y pelos).