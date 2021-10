¡Ya estamos a jueves! Nos encontramos en la recta final de la semana y además, muchos afortunados estarán preparando la maleta porque se van de puente. Este 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, un festivo nacional, que encima cae de perlas este año. Aprovechando que poco a poco se va retomando la normalidad respecto a la pandemia provocada por el coronavirus, los hoteles de gran parte del país tienen previsto llenar este fin de semana. Por este motivo, si tú eres de esas personas que está deseando que llegue el viernes para terminar de trabajar y coger el coche para irte de puente, toma nota a lo que tenemos que contarte respecto a tu equipaje. Sobre todo en los cosméticos.

Este puente haz la maleta con los productos cosméticos imprescindibles

Siempre que hay un puente tenemos la excusa perfecta de desconectar del trabajo y los que haceres diarios, aún más este año que hemos vivido en mitad de una pandemia. Por ello, disfruta del viaje y no te compliques con la maleta. La premisa más clave es que no te vuelvas loca. No te vas al fin del mundo ni para muchos días. Por este motivo, es importante que te lleves los cosméticos indispensables que te salven de más de un apuro. No es necesario llenar el neceser y llevarte todos los cosméticos que usas en casa.

Hay productos específicos para cuando salgamos de viaje. Un ejemplo de ello son las toallitas desmaquillantes. Si bien es cierto que los expertos de moda nos aconsejan usar mejor la doble limpieza cuando estamos en casa, a la hora de viajar y de manera más puntual, este tipo de productos son los más adecuados. Además, hoy en día hay para todo tipo de pieles (grasas, secas, sensibles…)

Además, existen algunos cosméticos indispensables que nos ayudarán con esa imperfección de última hora que nos puede dar más de un quebradero de cabeza: como son los granitos. Por esto es importante llevar en nuestro neceser siempre un producto o en gel o en crema que camufle, corrija y además ayude a eliminar esta imperfección. Este es otro básico en nuestro neceser.

Los básicos infalibles que no te debes olvidar

El gel, el champú y el desodorante son tres productos cosméticos que no debes olvidar y que sabemos que no lo vas a hacer. Aunque lo cierto en que muchos hoteles ya te dispensan de los dos primeros y puedes evitar cargar con ellos. Pero en el caso de que no o vayas a una casa rural u otro tipo de alojamiento, tenlos en cuenta. Pero más allá de esos (y los dos nombrados anteriormente), toma nota de los otros que no debes olvidar.