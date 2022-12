Con las fiestas navideñas y las cenas de empresa a las que ir glamurosas a la vuelta de la esquina, sois muchas las que se preguntan cómo sorprender con su look más navideño. De un tiempo a esta parte, se ha extendido el uso de la purpurina en multitud de cosméticos de belleza, ya no solo el maquillaje con glitter triunfa, ahora también el pelo plagado de purpurina y brillantes es la nueva tendencia en peluquería. Rocío Osorno y Tamara Gorro han querido sumarse a la moda del glitter hair mostrando dos looks que nos encantan para arrasar en nuestros eventos navideños.

Esta moda tan atrevida nace de la tendencia súper actual de los trajes, los vestidos y los complementos plagados de brillos, lentejuelas y tejido lúrex. Este año los estilismos sobrios han dado un giro de 180 grados, ahora, cuanto más llamativo y pomposo, mejor. El «brilli-brilli» se ha instalado ahora en los cueros cabelludos en forma de glitter, o de pequeñas piedritas brillantes que van desde los maquillajes joya de los ojos, pasan por las sienes y terminan en el pelo. Recordemos a la tonadillera Isabel Pantoja triunfar en el Pride Madrileño con una coleta alta hasta arriba de brillantitos.

Tamara Gorro y Rocío Osorno apuestan por las raíces con glitter para sus looks de fiesta

Este peinado plagado de brillos es ideal para complementar un estilismo de fiesta más sobrio y apagado. Si llevas un vestido de lentejuelas o de brillante, quizá, un glitter hair sea demasiado. No queremos quitarle protagonismo a nuestros árboles de Navidad. Tamara Gorro optó por un traje de dos piezas negras muy clásico, pero le dio el punto cool con una coleta peinada hacia atrás y raya al medio con purpurina plateada súper brillante. Por su parte, Rocío Osorno jugó la misma baza, pero mucho más discreta, solo un poco de purpurina en sus raíces, ya que lució un vestido de tul rojo con mucho volante y pedrería en el talle. In medio virtus (en el término medio está la virtud), decía Aristóteles, ese es precisamente el mantra que debemos repetir para conseguir looks equilibrados.

Gomina, laca y tu purpurina favorita para crear el efecto glitter

Lo mejor de este efecto es que puedes crearlo en tu propia casa y es súper sencillo de hacer. Hay varios métodos para conseguir un acabado brillante y profesional. Para el primero, solo tienes que conseguir un bote de gomina efecto mojado, elegir una purpurina fina en el color deseado, mezclado y aplicarlo en las raíces. También puedes utilizar primero la gomina, o espuma, espolvorear el glitter en las raíces, volver a dar una capa de gomina y esperar a que se seque. No recomendamos el uso de secador, a no ser que quieras que tu baño parezca el suelo de una discoteca después de un cotillón.

Otra opción es conseguir una laca con glitter en cualquier droguería o en Amazon y aplicarla en tu melena. También puedes combinar el glitter con pedrería para un acabado más chic. Lo ideal para crear un efecto degradado es aplicar más gomina con purpurina en la raya del medio y peinar con cuidado para que el nivel de brillo vaya de más a menos. Juega con los colores y combínalo con tu maquillaje para una ocasión especial. ¡Dale la bienvenida al año con purpurina!