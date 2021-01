La modelo venezolana ha decidido llenar su pelo de ondas en un sorprendente cambio de look que no puede sentarle mejor. ¡Está guapísima!

Hay cambios de look para los que no es necesario pasar por la peluquería; transformaciones físicas que podemos hacer cualquiera de nosotras y para las que solo se necesita un poco de tiempo, algo de maña y unas planchas, tenacillas o secador pero cuyo resultado es de lo más vistoso y aplaudido. No hay más que ver la última foto que Rosanna Zanetti ha colgado en su cuenta personal de Instagram para darse cuenta. En ella, la modelo venezolana ha presumido de melena rubia repleta de ondas, un peinado que no es nada común en la joven y que ha enamorado a todos sus seguidores.

Las ondas de Rosanna Zanetti causan sensación en Instagram

La publicación, que en menos de un día ya supera los 19 mil ‘me gusta’, como no podía ser de otra forma, ha causado sensación entre sus followers; que no han dudado en lanzarle piropos a modo de comentarios. «¡Amo tu pelo!», «Que bien te queda el pelo así. ¡Me encanta!», «Qué guapa y qué bien te quedan esas ondas», «Me encanta como llevas el pelo»; son algunos de los halagos que más se repiten en el pie de foto. Y no nos extraña lo más mínimo. ¡Está espectacular! Sin embargo, entre piropo y piropo, también han sido muchas las curiosas que han querido preguntarle a Rosanna Zanetti sus dudas acerca de cómo conseguir esas ondas tan definidas y llenas de volumen; y la influencer, que sabe que se debe a sus fans, no ha dudado en responder a todas sus cuestiones.

Aunque ha dejado claro que, para explicarse mejor, pronto hará un vídeo en el que explique paso a paso cómo consigue sus maravillosas ondas; la esposa de David Bisbal ha dado algunos consejos y tips para conseguir lucir una melena tan sumamente voluminosa y ondulada. Rosanna Zanetti sabe que, cuantas más ondas, mejor; pues dará una sensación de mayor movimiento y alegría a su cabello. «Creo que cuanto más alocado, revuelto y con volumen, pues mejor»; explicaba. Y para ello es necesario hacerse con unas buenas tenazillas. Ella explica que, si estas son de pocos centímetros de grosor, mejor; ya que estas consiguen definir mejor las ondas. «Yo las hago con tenaza fina. Mientras más fina es la tenaza más ondulado queda»; contaba a una de sus seguidoras. Un truco que también dio hace unos días Nuria Roca a través de un vídeo en la red social.

Ya no hay excusas para conseguir una melena completamente ondulada y llena de vitalidad. ¡Instagram está lleno de famosas dispuestas a compartir sus trucos!