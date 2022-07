Muchas estamos tan acostumbradas a usar rímel que nos cuesta quitárnoslo hasta para ir a la playa. El efecto «mirada felina» de las máscaras de pestañas en los ojos es un hecho y no queremos desprendernos de él así como así. Algunas ya han admitido que tienen su propia make up rutine para ir a la playa, y estamos abiertas a escuchar todos los tips de belleza. Hoy, Teresa Andrés Gonzalvo nos ha descubierto su rímel waterproof para no deshacerse de unas pestañas voluminosas ni en la piscina, te lo mostramos a continuación y te traemos otros productos que también funcionan y son algo más económicos.

La influencer está pasando su última semana de vacaciones antes de su gran día, el viernes 8 de Julio se casa y le ha costado, porque lleva celebrando este gran día desde hace más de un mes. Teresa siempre tiene algún tip de belleza que mostrarnos, su buen gusto por la moda y su imagen rompedora nos tiene completamente enamoradas. Así que, nos dejamos aconsejar con sus «Teretips».

Teresa Andrés Gonzalvo nos desvela el secreto de su rímel waterproof para ir a la piscina

La instagramer ha admitido «yo no puedo vivir sin máscara de pestañas» y hace unas horas aprovechaba que se iba a la piscina para recomendarnos su rímel resistente al agua que, según dice, aguanta en tus ojos tal cual lo dejamos al salir de casa. El producto recomendado por Teresa no es otro que el Diorshow Iconic Overcurl Waterproof de Dior, claro. Tiene un precio de 38,99 euros y, aparte de tener esta resistencia al agua, aguanta en tus ojos 24 horas. Una maravilla que no podemos dejar pasar. Desliza para ver la recomendación de Teresa y otros productos similares sin los que no podrás vivir.