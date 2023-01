Anita Matamoros puede presumir de tener un tipazo. Y no solo le viene por la genética de su madre, Makoke, que también está estupenda a sus 53 años, la influencer se lo curra y mucho ejercitando su cuerpo y comiendo súper sano a diario. Una de sus comidas favoritas para mantenerse en forma es el puré de coliflor y patata, un plato muy sabroso y perfecto para una cena ligera y calentita en invierno, del que nos ha desvelado la receta. Te la contamos paso a paso.

La cena también es una comida importante del día y no debemos saltárnosla, pero es esencial que lo que comamos sea algo ligero, que no nos cause hinchazón o pesadez. Debemos evitar los carbohidratos y los embutidos, ya que además de hacernos engordar, nos harán encontrarnos mal al acostarnos y no podremos descansar bien. Opta por cenas más saludables a base de verduras y hortalizas. Ahora que hace frío, puedes decantarte por sopas y purés de verduras. Son bajas en calorías, nutritivas y saciarán tu apetito. Si quieres aprender una nueva receta, te explicamos la de Anita.

La receta saludable de Anita Matamoros

Además del deporte, cambiar tus hábitos de alimentación es imprescindible para notar los cambios en tu cuerpo. Nuestra alimentación tiene que ser equilibrada. Aunque no siempre nos apetece comer verduras y, a veces, está bien darse un pequeño capricho, en general, tenemos que intentar comer más sano. La hija de Kiko Matamoros no se priva de nada a la hora de comer, pero entre semana apuesta por recetas súper healthies, especialmente para las cenas. Si necesitas motivación para ser más constante con tus comidas, presta atención a esta nueva receta sana y sabrosa que nos revela Anita.

Se trata de un plato súper fácil de hacer y muy nutritivo con solo cuatro ingredientes. ¿Qué incluye? coliflor, patata, cebolla morada y ajo. Un combo ideal, ya que todas estas verduras contienen nutrientes y vitaminas que nos aportan numerosos beneficios. Además, el alto contenido en fibra de esta receta nos facilita la digestión.

Si quieres replicar este plato en casa, sigue bajando, te lo explicamos en solo cuatro pasos en nuestra galería. Es súper fácil y solo necesitas usar el horno y la batidora… ¡Apunta!