Corto o largo, liso o rizado, fino o grueso… Sea como sea nuestra fibra capilar, todas

aspiramos a tener un cabello con volumen y movimiento. Y después de ver a Pilar Rubio presumiendo de melena todavía más.

La colaboradora de ‘El Hormiguero‘ ha acudido a la presentación de la firma Selmark para promocionar la nueva colección cápsula de bikinis y bañadores que ha diseñado (por tercer año consecutivo) ella misma. Y ojo, porque además de posar con los diseños y alardear de un cuerpazo de infarto, también ha logrado acaparar todos los flashes con un peinado a todo volumen que es una auténtica mirada al pasado.

Las tendencias en cuanto al cabello se refieren han ido cambiando a lo largo de los años. Pero, como en la moda, todo vuelve. Y eso es lo que ha venido a demostrar Pilar Rubio con su melena XXL cardada. En los años 90 fueron muchas las tops models que lucieron su cabello de esta forma: Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Elle Macpherson… Y todo apunta a que este verano nosotras también caeremos rendidas.

Pilar Rubio dice que la melena cardada y llena de volumen va a ser el peinado estrella en cuanto suban las temperaturas

Aunque en el 2000 todavía se dejaban ver algunas mujeres con mechones cardados, esta tendencia dio sus últimos coletazos y ya no se le volvió a ver. ¡Hasta ahora! Que se ha propuesto volver a triunfar. Eso sí, este 2022 el cabello cardado se lleva en peinados más sobrios pero mucho más fáciles de llevar que antes.

¿Cómo se consigue una melena llena de volumen como la de Pilar Rubio? Siguiendo unos sencillos pasos clave. ¡Apunta!

✔ En primer lugar recuerda hacer siempre el último aclarado en la ducha con la cabeza hacia abajo. Y no te apliques en ningún caso productos antiencrespamiento, porque restan volumen al instante.

✔ A continuación, seca bien tu cabello, pero no de cualquier manera. Lo ideal es que no utilices el secador a máxima potencia ni realices movimientos de pelo en todas las direcciones, para que no se alboroten las puntas. Mejor, mientras retiras la humedad, utiliza un cepillo redondo que permita circular el aire por su interior sin recalentar las cutículas. Esta es la mejor forma de lograr un pelo brillante y lleno de volumen.

✔ Por último, con el pelo totalmente seco, pon un poco de laca en tus dedos y aplícala suavemente mechón a mechón para conseguir un efecto inmediato de más volumen. Si te atreves a cardarlo, hazte con un peine de púas finas y ve cogiendo mechones. Colócalos hacia arriba y peina en el sentido contrario. ¡Lista!

Sigue bajando e inspírate en Pilar Rubio.