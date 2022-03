Han pasado casi dos meses desde que Paz Padilla pisara por última vez el plató de ‘Sálvame‘. Aquella tarde del 20 de enero todo parecía ir bien, pero como suele decir Jorge Javier Vázquez «ir a Sálvame es como ir al médico, sabes como entras pero nunca como sales». Y así fue, ya que inesperadamente la presentadora y Belén Esteban protagonizaron una acalorada bronca que acabó con la gaditana saliendo del plató muy enfadada.

Después de ese polémico encontronazo, mucho se ha especulado sobre si Paz Padilla iba a volver o no a la televisión, pero los rumores se han acabado después de que Mediaset lanzara un comunicado oficial donde confirmaba que la cadena ha decidido prescindir de ella por ‘incumplimiento de contrato’.

Lo cierto es que la humorista no pasa por su mejor etapa profesional, pero eso sí, ella no pierde la sonrisa. Además, ahora que tiene bastante tiempo libre, está aprovechando para disfrutar de más planes con su hija, Anna Ferrer. Y no solo eso, también está empezando a cuidarse mucho más. Sin ir más lejos, la semana pasada la veíamos probando un nuevo tratamiento en cabina para combatir las arrugas del rostro y rejuvenecer su piel. Y ojo, porque ahora Paz Padilla ha querido verse todavía más guapa y nos ha sorprendido con un nuevo cambio de look.

Paz Padilla renueva su imagen con un inesperado cambio de look

La gaditana ha puesto rumbo a la peluquería para darle un nuevo aire a su melena a golpe de tijera (y de unas cuantas mechas). «Renovarse o morir. Si cambias el modo en que miras las cosas, las cosas que miras cambian», escribía junto a una fotografía suya a punto de desvelar el resultado final.

Paz ha salido encantada del salón. En primer lugar ha apostado por un favorecedor corte ‘long bob‘, perfecto para rejuvenecer el rostro y ganar un plus de estilo en cuestión de segundos. Y por otro lado, ha logrado iluminar su melena con unas sutiles mechas babylights.

Este tipo de mechas se han puesto muy de moda últimamente, ya que son la opción ideal para todas aquellas que persiguen la naturalidad. Se consiguen aplicando tinte en mechones muy finos y discretos, desde la raíz, para lograr un efecto degradado muy sutil. La presentadora ha apostado lucirlas por todo el cabello, en forma de ligeros reflejos. ¡Y está guapísima!

«Cuando te dejan natural y te hacen sentir guapa. Gracias Maricarmen Madrigal, necesitaba sanear mi pelo y hacer un cambio. Me siento ideal», escribía Paz Padilla junto a una imagen de su cambio de look. ¿Quieres verla ya? ¡Sigue bajando!