Anna Ferrer Padilla, la hija de la presentadora Paz Padilla, nos ha mostrado en su cuenta de Instagram una máscara de pestañas con la que alucinar.

Todas hemos soñado en algún momento con tener pestañas kilométricas. Sin embargo, no son muchas las máscaras de pestañas que funcionan de la forma en la que nos gustaría. Por lo general, algunas de las que prometen realzar la mirada consiguen unos resultados bastante cuestionables y otras, aunque sí que logran definir nuestras pestañas, no las alargan tanto como desearíamos. No es fácil dar con una fórmula que verdaderamente consiga el efecto que buscamos. Es por eso por lo que, cuando encontramos un producto que se adapta por completo a nuestras necesidades, no dejamos de usarlo. Eso es justamente lo que le ha ocurrido a Anna Ferrer Padilla con su último descubrimiento cosmético. La joven recibió hace unas semanas un paquete regalo de Marc Jacobs que incluía una máscara de pestañas que, desde que la ha probado, no ha dejado de usar.

Se trata nada más y nada menos de la nueva máscara de pestañas At Lash’d de Marc Jacobs Beauty. Un producto que podemos encontrar por 27,99 euros, gracias a su fórmula que contiene vitamina B5 y péptido de biotina, consigue nutrir y revitalizar nuestras pestañas para darles una apariencia más saludable. Su fórmula es vegana y logra superponerse fácilmente a nuestras pestañas para darles más definición y volumen. Esta máscara de pestañas promete conseguir más longitud, curva y dimensión y lo consigue, pues Anna Ferrer Padilla las ha probado y nos ha dejado atónitas con el resultado.

Resultados más que recomendables, según la propia Anna Ferrer Padilla

Aplicándosela tan solo en un ojo, la hija de Paz Padilla mostraba a sus más de 500 mil seguidores de Instagram el efecto que crea la nueva máscara de pestañas de Marc Jacobs. Los resultados eran más que evidentes y la diferencia entre los dos ojos era innegable. El ojo en el que había aplicado el producto presentaba unas pestañas mucho más largas y definidas que el que no tenía máscara. Las comparaciones son odiosas pero a veces, como ocurre en este caso, son inevitables. No nos extraña que la periodista e influencer haya confesado que no utiliza otra. «Ahora no uso otra. Me flipa, es brutal. Os lo digo como una recomendación de amiga», confesaba a sus followers.

Si algo funciona, no hay por qué cambiarlo. Y este es el mejor ejemplo. Anna Ferrer Padilla tiene claro cuál es su máscara de pestañas favorita y estamos seguras de que, en unos días, también será la vuestra.