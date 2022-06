Manuela Sanz, a pesar de tener solo 20 años, cuenta con un estilo de lo más rompedor. De hecho, no hay más que echar un vistazo a su perfil de Instagram para darse cuenta de que su personalidad arrolladora se refleja en sus estilismos y, por supuesto, también en sus llamativos cambios de look.

La hija de Alejandro Sanz no tiene ningún miedo de arriesgar y cada pocos meses renueva su imagen a través de su pelo. Hace ya un par de años que se despidió de su castaño natural de nacimiento para innovar con un rubio que poco a poco se convirtió en platino. Tanto que hasta ella misma bromeaba: ¿Ya soy Pamela Anderson?

Pero ojo, porque cuando se aburrió de parecerse a la protagonista de ‘Los vigilantes de la playa’ se atrevió con mechones rosas e incluso verdes. Y ahora, que ya pensábamos que no podía sorprendernos más, la joven nos ha dejado sin palabras: ¡se ha convertido en pelirroja!

Manuela Sanz cambia de look y apuesta por una melena roja vibrante solo apta para las más atrevidas

En un principio supusimos que se trataba de un tinte puntual. Un cambio de look que, con el paso de los días, quedaría en el olvido. Pero parece ser que no estábamos en lo cierto. Manuela Sanz ahora es pelirroja. ¡Y no le puede quedar mejor!

Lo cierto es que son pocas las mujeres que se atreven con este intenso color. Pero las más atrevidas sin duda consiguen aportar luminosidad a su rostro, además de sumar esa sensual esencia que define a este tono vibrante. Y es que, a pesar de que se trata de un tinte complicado de llevar en muchos casos, a Manuela, que puede presumir de una piel de porcelana y unas facciones suaves, le sienta de maravilla.

Además, la joven cuenta con el visto bueno de su madre, Jaydy Michel, que no ha dudado en aplaudir este cambio: «¿Cómo se puede ser tan guapa? Mi princesa pelirroja hermosa», decía orgullosa la modelo.

¿Quieres ver la nueva imagen de Manuela? ¡Sigue bajando!