Con la Navidad a la vuelta de la esquina comenzamos a pensar en qué nos vamos a poner, en qué peinados pueden acompañar a nuestros looks navideños y también de probar diseños que queden bien estos días en nuestras uñas. Y la manicura brillante que ha elegido María Pombo se antoja como una elección estupenda de cara a las fiestas.

Un color muy personal

La influencer ha estrenado estos días una manicura con toques brillantes que es perfecta tanto para quienes quieren darle un aspecto más festivo a sus manos como para quienes no quieren salirse de lo más discreto, porque el color no puede ser más natural.

María Pombo se ha decantado por una manicura en rosa empolvado, casi el mismo tono que se utiliza para una manicura francesa, y lo ha rematado con toques de brillantina. Para lograrlo, según ha contado ella misma, ha utilizado dos esmaltes distintos. Esto tiene la ventaja de poder multiplicar las opciones a la hora de maquillar las uñas, ya que ambos esmaltes pueden ir por separado y el brillante también puede complementar a otros tonos.

Un tono que ya habíamos visto antes

Pero Pombo no es la primera que apuesta por este tipo de manicura estos días. Otra conocida influencer, Laura Escanes, con quien Pombo comparte entrenamientos en el gimnasio, ya había mostrado una manicura en esa línea. La de Escanes, hecha en su centro de confianza de siempre, iba eso sí en esas versiones maxi que solo algunas pueden lucir sin contratiempos.

La clave para replicarlo está en aplicar en la base un rosa natural, más cercano al de la manicura francesa que al fucsia intenso y rematar por encima con una capa de un esmalte transparente y con un toque de brillantina. En caso de hacer la manicura con esmalte semipermanente, habría que buscar los tonos en un pintauñas apto para luz led, porque no sirven los tradicionales.

La versión para esmalte semipermanente

A la hora de aplicarlo, se trataría de echar las capas de rosa justo después de la base endurecedora, a continuación, podríamos la transparente con el brillante y remataríamos con la capa superior que protege y deja un aspecto pulido, con un acabado como de centro de estética.

Así quedará una manicura perfecta con ese toque brillante que, sin embargo, no ha gustado a todo el mundo en casa de María Pombo. Así lo ha mostrado ella misma al compartir un audio de su padre en el que no se muestra del todo convencido con los brillos que su hija ha elegido para la uñas, y eso que no puede ser más discreto.