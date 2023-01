En temas de uñas hemos pasado por todas las tendencias habidas y por haber. Desde las más elegantes, como las uñas ‘milky’ que enamoraron a Irene Rosales, hasta las más divertidas y alocadas con el diseño multicolor que llevó Laura Matamoros. Hoy es Laura Escanes quien nos enseña una divertida manicura semipermanente en color neón o fluorescente, que está especialmente pensada para resaltar el bronceado en verano. Así que ya la hemos fichado como la tendencia de uñas que llevaremos todas a partir de junio.

La ex de Risto Mejide lleva las ‘baby boomers‘ en color rosa vibrante. Pero, ¿cómo es exactamente estas manicura? Se trata una técnica donde se difuminan varios colores. El resultado es un diseño de aspecto natural, que le da un aire original la manicura francesa.

Tiene la ventaja de sentar genial en las uñas largas. Te en cuenta que el objetivo Baby Boomer es conseguir un degradado perfecto entre tonos, a mayor longitud, mayor gama de tonalidades. Laura lleva la forma de uñas almendradas y reciben ese nombre porque tienen la forma exacta de una almendra, es decir, redondeada. Esta forma es ideal porque mejora el aspecto de los dedos, los hacen ver más largos.

El diseño es puro verano y sus colores dan un chute de vitalidad a cualquier look, además de favorecer el moreno muchísimo. No es la primera vez que Laura apuesta por las manicuras atrevidas, pero en esta ocasión ha subido la apuesta con un diseño que lleva los tonos de moda. «La maravilla de manicura que me hicieron», ha dicho. Una elección que, desde luego, no pasa desapercibida. El resultado es una fantasía que no dejaremos de ver en los próximos meses.

Laura Escanes se escapa a las Maldivas y estrena las uñas más explosivas

Tras su mediática ruptura con Risto Mejide, la influencer recupera la sonrisa en el entorno paradisíaco de las Maldivas junto a su nueva pareja, el cantante Álvaro de Luna. Precisamente allí luce esta la bonita manicura en contraste con un caftán en color azul claro y estampado pasley.

Además, hemos podido ver a Laura disfrutando con su nuevo novio, del que está totalmente enamorada. Eso sí, sin descuidar nunca sus looks, ni mucho menos su manicura.

La manicura semipermanente: la favorita de las famosas

La manicura semipermanente es, sin duda, una de las más demandadas y populares en la actualidad, ¿quién no se la ha hecho alguna vez? El must de las celebrities e influencers por su duración, acabado y calidad, de la que se desconocen, todavía, algunas de sus peculiaridades. Wiñk, firma experta en belleza, nos dice que esta manicura es la mejor porque «el brillo y el acabado de este tipo de uñas es perfecto y su duración es de 2 a 3 semanas, en función del crecimiento natural de la uña«.

Por otro lado por todos es sabido que las uñas pintadas siempre consiguen evitar que sean mordidas. El esmalte semipermanente, al durar más, permitirá que la persona que lo luzca no se muerda las uñas durante semanas.

Y, eso sí, deben retirarse, en la medida de lo posible, en un centro especializado. Si por algún casual tuviésemos que hacerlo en casa, recomendamos seguir los siguientes pasos: «limar la superficie de la uña, empapar un algodón en acetona, envolver la uña en papel de aluminio, dejar que el producto actúe 15 minutos y retirar el esmalte con un empujador de cutículas. Por último, debes pulir la superficie de las uñas con una lima buffer. Es importante que no limes en exceso, para evitar un desgaste de la uña natural», nos explican desde Wiñk.