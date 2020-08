La modelo Kaia Gerber se ha atrevido con un cambio radical como nunca se atrevió su madre. Ahora, con el pelo rosa, su look punky es innegable.

La crisis sanitaria ha hecho que usemos las tecnologías en momentos en lo que jamás antes pensaríamos que la tendríamos que usar. Reuniones de trabajo vía Skype, copas con amigas a través de Zoom y charlas de largas horas por Whatsapp. Los servicios de videollamadas y mensajería instantánea se convirtieron durante la cuarentena en nuestros mejores aliados; en la única forma de sentir cerca a aquellas personas que realmente estaban lejos. Y ahora que la situación parece haberse calmado un poco, algunas de esas costumbres telemáticas las hemos mantenido. O si no que se lo digan a Kaia Gerber, la guapísima hija de la modelo Cindy Crawford, que ha logrado teñirse de rosa siguiendo los consejos de Guido Palau, un renombrado peluquero de celebrities a través de un directo de Instagram.

Fue de la red social, de manera telemática, y, aunque podía haber sido un desastre, el resultado ha logrado superar todas nuestras expectativas. A través de un directo al que accedieron miles de personas, la joven y el peluquero dieron una clase magistral de peluquería en casa. Él le indicaba qué debía hacer en cada momento y ella seguía paso a paso sus comentarios y consejos. Así, sin trampa ni cartón, fue cómo la modelo más benjamina de todas las pasarelas conseguía teñir su melena de rosa y lograba dejar claro que ella vale tanto para un roto como para un descosido.

El lado más punky de la cara más dulce de la moda

La hija de Cindy Crawford se ha atrevido a hacer algo que su madre jamás tuvo el valor de hacer. Y es que la modelo de los 90 mantuvo durante toda sus carrera esa misma melena morena, con apenas mínimas variaciones en su largo o en su tono. Sin embargo, Kaia, que en pocos años ha demostrado que ella es una de las modelos más camaleónicas del panorama actual, no ha tenido miedo a los químicos y ha logrado sorprendernos con su look pelirrosa. No sin antes pasar por un bonito rubio con el que también nos enamoró.

Ahora de rosa, la joven se convierte, como ella misma escribe en su cuenta de Instagram, en toda una punky. Y es que según ella «el rosa es sinónimo de punk». Y no nos extraña, pues son muchas las cantantes de este estilo musical las que se han teñido de este color tan aparentemente dulce. Por ahora la modelo no tiene intención de bajarse de las pasarelas para subirse a los escenarios pero, si lo hiciese, el look no puede ser más ideal. ¿Qué os parece su cambio teniendo en cuenta que ha sido ella misma la que se lo ha teñido?