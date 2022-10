¡Nos encantan las recetas de Helen Lindes! La última vez nos descubrió su ensalada favorita para tener la tripa como una tabla. Una alternativa saludable que recogimos en un post y que hoy te dejamos AQUÍ.

Ahora nos dice la mejor manera de hacernos un sándwich de queso crujiente y súper sabroso, pero también muy sano gracias a sus ingredientes naturales.

Y no, no necesitas saber de cocina para hacerlo porque las opciones saludables de la modelo son muy sencillas y no te llevarán más de 10 minutos.

Helen Lindes tiene la receta del sándwich perfecto con ingredientes naturales

La receta de Helen, que además cuenta con la de la aprobación de su nutricionista Elisa Blázquez, nos permite consumir huevo y queso pero con una cantidad muy baja de calorías. La modelo, a sus 40 años, es una de las mejores expertas en belleza de nuestro país. Por eso, nos centramos en ella para conocer su receta estrella.

Ella lo tiene claro: la gastronomía healthy está en plena ebullición, ha despertado el interés de mucha más gente en los últimos años y por ello aprovecha la ocasión para hablar de sus gustos personales, también en materia culinaria. Como veréis su receta es muy sencilla y lleva muy pocos ingredientes. En concreto: dos huevos, aceite virgen de oliva, rebanadas de pan, queso, jamón serrano, tomate y hojas de espinaca. Es ideal para cenar y sentirte ligera.

Ahora sí que sí, ¡toca ponerse las manos a la obra! Hacerlo es muy fácil. Como ella misma enseña tan solo tienes que batir dos huevos. A continuación engrasa la sartén con unas gotas de aceite y añade los huevos dentro.

Ve cocinado a fuego lento el huevo y pon las rebanas de pan encima y, cuando veas que se ha hecho un poquito le damos la vuelta al pan y ponemos encima el queso, el jamón, el tomate y las espinacas.

Una vez haya atemperado, a disfrutar.

La modelo ama la comida sana y reconoce que es vital para ella seguir una dieta equilibrada. «Practicar el ‘mindful eating’ con alimentos 100% naturales, nos sirve para cuidar el cuerpo y también nuestra mente», dice. En otras palabras, su objetivo no es hacer dieta para adelgazar, es más un estilo de vida. Se trata de prestar atención plena a la nutrición para aprender a escuchar nuestras emociones y nuestras sensaciones corporales y así poder alimentarnos de forma más saludable.