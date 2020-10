La actriz y presentadora Marta Torné ahora presume de delicadas y sutiles mechas gracias a la técnica del ‘french balayage’. ¿Quieres saber qué es? ¡Atento!

Como suelen hacer todas las famosas con la llegada del otoño; Marta Torné también ha querido mimar su cabello y devolverle la vitalidad que en verano, debido al sol, el cloro y el agua salada, suele perder. Para ello, la presentadora no lo ha dudado ni un segundo y se ha pasado por su peluquería de confianza en Barcelona, el salón Anara by Ana Lérida, un espacio al que acuden muchas de las influencers y celebs nacionales y cuyo trato y calidad ha sido aplaudido por todas ellas. Torné no podía ser menos y ha quedado extremadamente encantada con el resultado de su puesta a punto para la nueva temporada. Y no nos extraña en absoluto y es que la actriz catalana se ha atrevido con la última tendencia en mechas, el french balayage; una técnica francesa que ilumina nuestro pelo y nos quita unos cuantos años de encima.

¿Qué es el french balayage y por qué está triunfando tanto?

La que fuera compañera de Pelayo Díaz en Cámbiame, el programa de transformaciones físicas de Telecinco, se ha atrevido ella misma a someterse a un acertado y cuidado cambio de look a través de la técnica de french balayage. Se trata de una forma de aplicar las mechas de lo más curiosa pero que consigue resultados de diez. Busca aclarar el tono de medios a puntas, sin alterar la raíz, aplicando el tinte solamente en la zona baja de nuestra melena y a mano alzada. Es decir, de forma muy natural sin medir demasiado dónde se aplica el color. Es, sin duda, la técnica perfecta para aguantar sin pasar por la peluquería varios meses, ya que al dejar la raíz de un lado, no hay por qué temer al tan polémico efecto raíz.

Delicadas y muy naturales, estas mechas de origen francés funcionan en casi cualquier tipo de color de pelo y sientan bien a cualquier edad. Es por ello por lo que se están convirtiendo en unas de las más demandadas en todos los centros de peluquería del momento. O si no que se lo digan a Marta Torné, que ha sido una de las primeras españolas en atreverse con estas mechas tan sutiles como acertadas.

El cambio de Marta Torné con el que se apunta a las mechas de moda