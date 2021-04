La modelo, influencer y exconcurstante de ‘GH VIP’ ha querido dejar a un lado los colores y los brillos para apostar por la manicura más clásica.

Durante los últimos meses hemos visto auténticas obras de arte en las manos de nuestras famosas e influencers favoritas. Manicuras con colores flúor, uñas extra largas, decoradas con abalorios, brillantes y purpurina y detalles en las garras que no han dejado de sorprendernos día tras día. Y es que, sin lugar a dudas, las uñas han ocupado un protagonismo muy singular y se han convertido en un accesorio más de los looks más acertados de la temporada. Si son largas y llamativas, bien, pero si son coloridas y vistosas, aún mejor. Mientras que la moda apuesta por el minimalismo y las líneas sencillas, las excentricidades y el «más es más» se han apoderado de la industria de la belleza y no son muchas las que deciden retar a las tendencias y apostar, aún yendo a contracorriente, por llevar una manicura más clásica de lo habitual.

Una de las pocas que ha querido equilibrar la balanza y dejar a un lado los brillos y las uñas afiladas ha sido Estela Grande. La joven, que se dio a conocer gracias a su paso por Gran Hermano VIP; ha optado en su última visita al centro de belleza por hacerse la manicura más clásica de todas: la manicura francesa. Un diseño tradicional, siempre elegante, que no pasa nunca de moda y que no podía sentarle mejor a la influencer y modelo.

Estela Grande apuesta por la manicura más clásica de todas y nos enamora

Dejando a un lado las modernidades, la exnovia de Diego Matamoros ha querido confiar en una manicura infalible y atemporal; en uno de esos diseños que siempre, en cualquier situación y con cualquier look, funciona de maravilla. Para ello ha acudido a Hello Nails, su salón de uñas de confianza y, tras unos minutos entre esmaltes y pinceles, ha salido con una manicura francesa de lo más bonita. Se trata de un diseño clásico que, como seguramente todas sabréis, consiste en aplicar esmalte blanco en el extremo de la uña y, seguidamente, dar una capa de laca brillante sin color; creando un patrón muy natural y chic que no podía sentarle mejor.

