El secreto mejor guardado de la marquesa de Griñón por fin ha salido a la luz. Y es que ya conocemos quién es el doctor encargado de cuidar su perfecta piel.

Después de probar las cremas que ella usa en su rutina de belleza, de hacernos con prendas de sus marcas favoritas y de reservar mesa en sus restaurantes más queridos; solo nos faltaba saber cuál es el doctor que anda detrás de la eterna juventud de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón, que suele compartir con sus más de un millón de seguidores todos sus secretos y recomendaciones; no había desvelado aún cuál es su clínica dermatológica de confianza y quién es el médico por el que se deja aconsejar cada vez que busca realizarse un pequeño retoque. Un secreto muy bien guardado que por fin salía a la luz el pasado miércoles cuando la joven de 39 años publicaba en su cuenta de Instagram un vídeo en el que charlaba con el doctor Ricardo Ruiz Rodríguez, el prestigioso dermatólogo en el que confía cada vez que quiere cuidar su piel de la mejor forma

«Cuidando mi piel. Qué maravilla poder contar con profesionales como el Doctor Ricardo Ruiz que me enseña a cuidar mi piel en la Clínica Dermatológica Internacional»; escribía ilusionada la colaboradora de El Hormiguero a través de su perfil de la red social. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues no puede estar en mejores manos. Y es que el doctor Ricardo Ruiz es el fundador de la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid, el primer hospital en España especializado en la piel que ha sido elegido por cuarto año consecutivo como la mejor clínica dermatológica monográfica del país. ¡Casi nada!

Ricardo Ruíz, el secreto mejor guardado de la piel de Tamara Falcó

La Clínica Dermatológica Internacional es el primer centro español en tratar todas las ramas de la medicina dermatológica. «Lo mejor de esta clínica es, sin duda, el personal, los médicos. Se puede decir que contamos con gente especializada en cada una de las ramas de la dermatología y por eso podemos hacer la parte médica, la parte oncológica y la parte estética en el mismo sitio»; cuenta el doctor en el vídeo publicado en el perfil de Tamara Falcó.

Además de todo un experto en dermatología, el doctor Ricardo Ruíz es cercano, amable y sincero. Algo que ha conquistado a la diseñadora y socialité pero también a todos nosotros, que desearíamos ponernos en sus manos cuanto antes. Nosotros, por ahora, nos quedamos con el consejo que el médico ha dado a Tamara en esta visita tan especial: «Todo el mundo debería visitar al dermatólogo una vez al año». Una moraleja que prometemos aplicar y que estamos seguros de que nos ahorrará sustos y nos ayudará a sentirnos eternamente jóvenes. ¿Se puede pedir más?