Desde el champú en seco de Jennifer Aniston al producto de farmacia que aseguran que utiliza la reina Letizia. Estos son los productos que hacen que las protagonistas de las portadas luzcan esas melenas tan envidiadas.

Hay peinados que pasan a la historia. Y hay melenas que resultan de lo más admiradas. Le sucedió a Jennifer Aniston cuando interpretaba a Rachel en ‘Friends’. En aquella época, cualquier estilismo capilar que luciera la actriz era replicado casi al instante en cualquier parte del mundo.

Pero no es la única, a lo largo de la historia muchas han sido las cabelleras ilustres, y cuando un cabello se hace famoso lo que la mayoría quiere saber es cómo y con qué se cuida ese pelo para estar así de lustroso.

Afortunadamente cada vez son más las ‘celebrities’ que cuentan los productos que usan, para que el común de los mortales pueda ir utilizándolo en casa y comprobar si en su cabello obtiene el mismo resultado.

No siempre se logra, pero es que en el cabello, como en el resto de nuestro cuerpo son muchos los factores que intervienen para que el pelo luzca con todo el brillo. Y la primera es un estilo de vida saludable y una buena alimentación. Pero hay que reconocer que la cosmética también ayuda, y mucho, a obtener los resultados que queremos.

Los champús en seco, limpieza y volumen

Este producto estuvo denostado durante décadas, pero ahora el champú en seco está viviendo una segunda juventud gracias a sus usos varios. El primero es el obvio: limpiar el cabello sin necesidad de hacer que pase de nuevo por agua y jabón.

Pero también tiene otros nada desdeñables. Por ejemplo, ayudar a dar volumen en distintas zonas y ayudar a mantener el peinado en su sitio, ya que a veces ejerce como fijador. Jennifer Aniston utiliza, según la prensa estadounidense el de la marca Rene Furterer y Drew Barrymore, el de otra marca clásica, Batiste.

Cuidar, tratar y mimar el cabello

Si se trata de lavar el cabello, parece que Eva Longoria tiene claro que ha encontrado los productos que mejor le van en L’Oreal. De esa firma es el champú con el que cuida su pelo y también el spray con el que lo retoca si tiene canas.

Kim Kardashian por su parte, prefiere los tratamientos de choque. Por eso, dicen que es usuaria de los tratamientos de Olaplex, una firma que combina el cuidado en peluquería con el tratamiento en casa y que tiene como objetivo proteger y reparar el pelo.

Los champús de la realeza

En las casas reales también tienen sus productos predilectos, lo que sucede es que en esos casos procuran no hablar específicamente de una firma, aunque siempre acaban filtrándose detalles que no sabremos si son ciertos o no.

En el caso de Kate Middleton, la prensa británica asegura que la mujer del príncipe Guillermo utiliza el champú y el acondicionador Bain Satin de Kérastase, aunque desde palacio ni confirman ni desmienten que así sea.

Lo mismo sucede con la Casa Real española. Hace un tiempo se publicó que doña Letizia utilizaba el champú ecofriendly Go Organic de Fridda Dorch, algo que no sabemos si es completamente cierto, pero que encajaría perfectamente con esa búsqueda de lo natural que la reina también intenta llevar en la alimentación.