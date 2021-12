Esta será la octava vez que la de Vallecas dé las campanadas en Nochevieja y, como siempre, su vestido es una de las incógnitas más esperadas. Nos dejó sin palabras con su bikini de 250 flores de organza natural en 2018, la vimos brillar con un vestido escultura en oro digno de una Venus en 2019, y nos trastocó con su minivestido cuajado de cristales que no dejaba nada a la imaginación en 2020. Está complicado superar estos estilismos, pero no tenemos dudas de que volverá a sorprendernos. Mientras tanto, Cristina Pedroche ya se ha puesto manos a la obra para conseguir lucir su mejor figura en la última noche del año: entrenamientos a diario y una dieta baja en grasas. Ella misma nos ha desvelado cuál es su cena perfecta. ¿Una pista? No falta la proteína ni las verduras.

Cristina Pedroche elige la cena más nutritiva para llegar perfecta a las campanadas

Son muchos los rumores sobre los ejercicios que la mujer de Dabiz Muñoz practica para lucir unas curvas 10 y un vientre plano, pero lo cierto es que no hay ninguna fórmula mágica. La presentadora presume de una figura de infarto porque cuida su alimentación todo el año y no deja de hacer ejercicio. Este 2021 especialmente ha incrementado sus entrenamientos de fuerza, haciendo hincapié en sus muslos y glúteos. Y desde luego los resultados se notan en cada fotografía que vemos de ella en Instagram.

En cuanto a su alimentación, tener un chef bajo el mismo techo seguramente ayuda, aunque la constancia y la fuerza de voluntad es clave para lograr los objetivos. En los platos de la colaboradora de Zapeando no faltan la proteína (pollo, huevos, ternera…), las verduras y la fruta fresca. Y ahora nos mostrado cuál es su cena infalible para mantener la línea y sentirse más fuerte que nunca: cogollos, atún, espárragos y pollo asado. Delicioso, ¿verdad?

Un combo lleno de beneficios saludables

La cena de Cristina Pedroche es apta para todas: tanto para las que buscan perder peso, como para las que quieren tonificar más rápido su cuerpo. El atún contiene una gran cantidad de proteínas de alto valor biológico, de hecho una sola lata aporta casi la mitad de proteínas recomendadas al día. Los espárragos, por su parte, son muy diuréticos y ayudan a combatir la temida retención de líquidos. ¿Los cogollos? Son poderosos antioxidantes que protegen y cuidan la piel desde el interior. Y que decir del pollo… Es muy bajo en grasa y uno de los mejores aliados para aumentar la masa muscular.

¿Ya te has convencido? Cuidarse no tiene por qué estar reñido con disfrutar. Apuesta por esta cena cualquier día de la semana. ¡Te harás adicta!