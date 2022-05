El paso del tiempo, las alteraciones hormonales o simplemente abusar de las herramientas de calor, son algunas de las causas que provocan la pérdida de densidad y volumen en el cabello. Aunque también los tintes y decoloraciones hacen mella y acaban estropeando nuestro pelo. Si este es tu caso, tranquila, porque por fortuna existen algunos sencillos trucos que consiguen resetear la melena sin tener que salir de casa. Y Carme Chaparro nos acaba de desvelar cuál es su preferido (y uno de los más eficaces).

«Una vez a la semana, después de lavarme el pelo lo seco bien con una toalla, me aplico mascarilla capilar y la dejo toda la noche. A la mañana siguiente solo tengo que aclararla», explica la periodista junto a un vídeo donde muestra el proceso.

Carme Chaparro cuida su melena de forma fácil (y barata) en casa

Nutrir el cabello es, sin duda, la clave para recuperar su flexibilidad y sedosidad. Existen en el mercado mascarillas de acción intensiva que logran resultados casi mágicos desde la primera aplicación. ¡Así que no hay excusas! Si tu objetivo es presumir de una melena brillante, sana y fuerte, haz como Carme Chaparro y, al menos una vez por semana, utilízalas sobre tu pelo húmedo, desenredado y peinado con un peine de púas anchas.

Solo tienes que extender el producto de medios a puntas con ayuda de un pequeño masaje. Después, recoge tu cabello en un moño o coleta baja, tal y como hace la periodista, y deja que actúe durante mínimo dos horas. ¿Un plus? Si cubres tu pelo con un poco de film transparente de cocina potenciarás los efectos de la mascarilla.

Ojo, porque no vale usar cualquier mascarilla (y mucho menos acondicionador)

Carme Chaparro sigue este ritual beauty cada semana en su melena. Y, en esta ocasión, ha utilizado concretamente la mascarilla tratamiento CBD Infused de la marca I.C.O.N. Este producto restaura en profundidad el cabello dañado y, además, aporta un extra de hidratación y brillo gracias a sus ingredientes principales: karité, aceite de vainilla, aceite de lavanda, aceite de coco, aceite de almendras… ¿Su precio? 38 euros.

Y recuerda, puedes probar este truco capilar con la mascarilla nutritiva que más te guste, pero no con acondicionador. ¿El motivo? Los acondicionadores compensan la falta de sebo natural, recubriendo el tallo capilar y cerrando las escamas, dando como resultado brillo y suavidad. Sin embargo, aunque ayudan al desenredado, no nutren demasiado el cabello y su efecto no es muy prolongado si no se utilizan a diario.

¡Sigue bajando te proponemos algunas mascarillas que te darán resultados sorprendentes!