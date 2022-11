Edurne, Sara Carbonero, Jessica Bueno y la actriz Maribel Verdú son algunas de las mujeres que se han atrevido a apostar por un look diferente, ya sea transformando el corte, de peinado e incluso con cambios radicales como teñirse el cabello. Y si hablamos famosas patrias, nos encontramos con mujeres que dicen sí a los giros de estilo, una de ellas es Alba Díaz.

La joven es amante de los retoques en el pelo, marcando tendencia cada vez que pisa un salón de belleza, al igual que su madre, Vicky Martín Berrocal. Ambas siempre eligen los looks que más nos gustan.

Renovarse o morir. Ese parece ser el lema de Alba que en varias ocasiones, a lo largo de todo este año, ha decidido dar un giro a su look y cambiar su imagen de manera radical. Así acaba de decir adiós (temporalmente) a sus mechas rubias para adentrarse en el club de las morenas. Lo cierto es que a la joven le sienta genial su nuevo color de pelo y le ayuda a resaltar aún más sus facciones y sus ojos verdes. ¡Así lucía su pelo antes de pasar por la peluquería!

«Como ya sabéis no puedo parar con los cambios de look y esta vez he decido volver a uno que en su día me gustó mucho y me hizo sentir muy bien, de eso se trata», dice la joven. Lleva un tono chocolate oscuro que le sienta como un guante.

No es la primera vez que la actriz cambia de tonalidad de pelo. De hecho, hace varios años que nos sorprendió con un rubio dorado espectacular y hasta ha llevado el pelo blanco.

De rubia a morena: el último cambio de Alba Díaz

La influencer da un giro a su cabello al mostrarse con un tono más oscuro de lo habitual. Su pelo es uno de sus puntos fuertes, y por lo tanto siempre lo mima con cuidado. ¡Le queda genial! ¡Mira!

En su caso no ha cortado por lo sano ya que sigue manteniendo su larga melena, pero el cambio es bastante notable dejándose el pelo justo por debajo de los hombros.

El cambio de rubia a morena llega a la vida de la hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en el que parece estar siendo uno de los mejores momentos de su vida: en el terreno amoroso está felizmente soltera y en su trabajo en las redes sociales le va viendo en popa -y ya se ha convertido en un personaje reconocido para algunas marcas-.

El tono que ha escogido ahora esta vez es muy natural y, además, hace que el pelo parezca más grueso, y por lo tanto, le da más volumen y sensación de abundancia. Los tonos más oscuros tienen muchas ventajas. La intensidad y naturalidad del color dan luz a la melena y esto siempre es señal de un cabello muy sano.

Así que, no hay mejor forma de celebrar todo lo bueno que le está pasando que dando un giro radical a su melena y apostar por el moreno, uno de los colores tendencia del otoño. ¿Otras de sus muchas ventajas? Es favorable para cualquier tono de piel, resalta la mirada del rostro y adelgaza las facciones. Además, la piel se ve más blanca por el contraste, lo que aporta un efecto de frescura.

¿Te gusta cómo le queda el moreno a Alba Díaz? A nosotras nos encanta este y todos sus cambios de imagen.