Estamos al tanto de cada uno de sus movimientos porque todos son lecciones de estilo. Una de las mujeres más elegantes de nuestro país, la empresaria nunca falla con sus estilismos, pero tampoco lo hace con sus looks beauty. Su melena rubia impecablemente peinada es su seña de identidad, al igual que su perfecto maquillaje. Ahora, Carmen Lomana nos ha contado uno de sus secretos, al descubrirnos cuál es su barra de labios favorita. Y en una mujer tan glamurosa y chic no podían ser otros que los labiales rojos.

Son los best seller del mundo de la cosmética. No saben de moda, ni tendencias, y se han ganado el puesto de honor porque sientan bien a todo tipo de mujer, siempre que encuentres la tonalidad de rojo que mejor se adapta a tu piel y cabello. En el caso de Lomana lo tiene muy claro: No hay nada más elegante que una mujer vestida de negro, con su melena rubia y los labios en el rojo más intenso.

La barra de labios roja, la que más favorece a Carmen Lomana

Lomana sabe mucho de moda y belleza y lo demuestra con cada uno de sus perfectos looks. Sabe cómo vestirse para cada ocasión, con un toque clásico y tendencia a la vez, al igual que hace con sus looks beauty. La melena suelta (muy pocas veces la hemos podido ver con un recogido) y el maquillaje natural, con los labios, la mayoría de las veces, como grandes protagonistas. Por eso es el rojo su color favorito, aunque también afirma que le encanta llevarlos también tonos beige y marrón coñac.

El color, que encaja en todas las mujeres

Audrey Hepburn dijo que «hay un tono de rojo para cada mujer» y la actriz no se equivocaba, es cuestión de elegir la declinación de rojo adecuada. Las barras de labios son el producto cosmético más vendido, incluso todavía más en épocas de crisis, y también entonces el rojo gana al resto (aunque los nuevos tiempos con las mascarillas están cambiando nuestros hábitos de maquillaje).

Además de subir el ánimo, el labial rojo es el más elegante. Es el tono que mejor acompaña a los looks más festivos (no hay nada más chic que un traje negro, un maquillaje natural con los labios en rojo intenso), pero también ha pasado a ser un habitual para los estilismos de oficina.

Para que comiences el año con el guapo y el ánimo subido, te proponemos algunos de las barras de labios más demandadas. Desde el rojo pasión intenso, a las tonalidades con pigmentos anaranjados o más oscuros. Tú eliges el tono que mejor te va.