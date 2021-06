La influencer ha ido a la peluquería y ha enseñado a su seguidores todos los tratamientos que se hace en su melena para pasar de pelo a pelazo.

Hemos hablado en multitud de ocasiones de sus siempre acertados estilismos, de las cremas que ella utiliza para el día a día y hasta de su perfume favorito. Sin embargo, nunca nos había dado la opción de analizar uno de sus cambios de look. Aunque es extremadamente versátil a la hora de vestir, Amelia Bono es bastante fiel a su melena rubia y pocas veces (por no decir ninguna) la hemos visto pasar por la peluquería para transformar un poco su imagen. Algo que hoy por fin ha hecho. La influencer y empresaria más estilosa se ha dejado ver por uno de los salones Llongueras que hay en la capital para someterse a un tratamiento para el cuidado del cabello y mejorar su precioso rubio de la mano de los mejores profesionales. Un sutil cambio que no podía sentarle mejor.

«Como sabéis cuido mucho mi cabello y he decidido probar los nuevos servicios sostenibles disponibles en los salones Llongueras con la coloración hecha a base de plantas EOS de Wella y el tratamiento para el cuidado del cabello con Wedo, la nueva marca de cuidado profesional del cabello eco-ética»: contaba a sus más de 376 mil seguidores en su cuenta de Instagram. «¡Estoy encantada con la suavidad, el brillo y lo sano que veo mi cabello!»; añadía emocionada en la red social.

Amelia Bono pasa por la peluquería y cambia sutilmente de look: Esto es lo que se ha hecho

Tal y como ella ha explicado a todos sus followers, Amelia Bono se ha puesto en las manos de los mejores profesionales y ha probado los mejores productos del mercado para recuperar la vitalidad de su melena rubia. Lo ha hecho a través de EOS de Wella; una coloración elaborada a base de plantas como la henna, cassia o índigo que consigue resultados de diez de la manera más natural. El tratamiento, según ella misma ha contado, ha venido a cargo de Wedo; una nueva marca de cuidado profesional del cabello eco-ética que es respetuosa con el medioambiente pero también con nuestro cabello. ¿Acaso se puede pedir más? Nosotras creemos que no. ¡Echa un ojo al vídeo que la influencer ha subido a su perfil de Instagram y disfruta, como hemos hecho nosotros, con el favorecedor resultado.