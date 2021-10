Es un clásico que nunca falla, pero estos días la manicura elegida por Alba Díaz está más de moda que nunca. Así se ha dejado las uñas estos días la hija de Vicky Martín Berrocal.

No pasa nunca de moda, pero esta temporada ha regresado con más fuerza que nunca. Porque es una manicura que favorece y que encaja a la perfección con cualquier estilismo. Y Alba Díaz lo sabe bien, porque la ha elegido para comenzar la nueva temporada y está encantada.

Apostando sobre seguro

A nosotros no nos puede gustar más cómo le han dejado las uñas, porque han demostrado que es una manicura que no solo tiene por qué quedar bien con las uñas largas, que también puede hacerse con ellas más cortas.

Alba Díaz se ha decantado por una manicura francesa en su paso por el centro y el resultado ha sido tan bueno que ella no ha podido hacer otra cosa que compartirlo con todos sus seguidores en las redes sociales. A ella le han hecho esta manicura en un centro llamado My Little momó situado en el madrileño barrio de Salamanca.

Las famosas y el cuidado de las uñas

Pero Alba no es ni la primera ni la última de las famosas e influencer que se decanta por este diseño para sus uñas. Su madre, Vicky Martín Berrocal, hace unas semanas también mostraba su apuesta por los tonos pastel, aunque en su caso, prescindía de la parte blanca de la uña y en lugar de apostar por uñas cortas lo hacía por las largas y afiladas.

Paula Echevarría sin embargo este verano se decantó por ese diseño clásico que ahora luce Alba y que le sentaba de maravilla. Paula además eligió un largo intermedio, con las uñas cuadradas que dejó unas manos de anuncio.

Un clásico renovado

Pero frente a quienes se decantan por lo clásico, hay quienes prefieren darle una vuelta al diseño e innovar. Laura Matamoros acertó de lleno con una versión de esta manicura de lo más moderna. La influencer apostó, igual que Alba, por unas uñas cortas, pero en lugar de pintar una línea blanca, lo que hizo fue poner en la zona superior diferentes colores.

De esta forma se logra reinventar un clásico sin renunciar, pese a todo, a que siga siendo una manicura discreta. Y Laura no ha sido la única, porque esta tendencia, la de hacer distintas variantes del clásico en tono beis con una línea blanca, será algo que vamos a ver mucho esta temporada en las manos de más de una famosa.