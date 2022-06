Con la llegada del verano cometemos excesos en la alimentación, podemos tender a relajarnos demasiado y a volvernos más sedentarias, esto puede afectar a nuestro cuerpo reteniendo más líquidos y disparando el porcentaje de grasa corporal que tanto nos costó cuidar este invierno. Es necesario cuidar nuestra dieta, no siendo restrictivas, pero sí alimentándonos adecuadamente y con alimentos nutritivos, saludables que sean positivos para nuestro organismo. La hija de Terelu Campos esta lección la tiene muy bien aprendida y se ha convertido en una verdadera chef de los batidos saludables, no hay ingrediente que no conozca y todos vuelven locos a sus seguidoras. Por eso, os traemos una selección con los 4 batidos de Alejandra Rubio más ricos, que ayudan a adelgazar, para que tengáis opciones este verano.

Alejandra no solo usa ingredientes naturales en sus batidos, sino que, con mucho acierto, les da un aporte extra healthy con otros productos, que no solo cuidan la línea sino que funcionan como cosméticos de belleza.

Alejandra Rubio arrasa con sus batidos en Instagram y a nosotras nos ayudan a adelgazar

Todos los batidos de Alejandra tienen algo en común, sus ingredientes tienen un alto porcentaje de antioxidantes. Algunos de sus frutos más usados son los arándanos, la piña, el plátano, el apio o las espinacas. En todos incluye una base de bebida de avena para darle soltura al batido y que sea más ligero, además es genial para nuestra piel. Pero hay dos ingredientes que usa con frecuencia que son más que una simple fruta, la espirulina y el Maqui Berry.

La espirulina es un alga que crece, en su mayoría, en lagos de agua dulce que se ha usado a lo largo de la historia por sus propiedades beneficiosas; entre ellas, las que más nos interesan, son: su gran efecto saciante y los antioxidantes. Por otro lado tiene propiedades anti cancerígenas, previene el envejecimiento, ayuda a la concentración y reduce la inflamación. Un suplemento muy asequible que podemos encontrar en cualquier herbolario y que es un must en los batidos para perder peso.

El maqui berry es un fruto silvestre, considerado un súper alimento que proviene de Argentina. Este fruto tiene un alto contenido en antocianinas que cuidan nuestra piel desde dentro, tiene efecto anti-aging por su alta concentración de antioxidantes y ayuda a reducir la grasa del cuerpo y el colesterol malo.