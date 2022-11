Ana María Aldón ha debutado en el ‘Mediafest Night Fever’ junto a Melody. Ambas han interpretado con mucho ritmo el popular tema ‘Sobe son’ de las ‘Miami Sound Machine’. Antes de la actuación la andaluza ha querido lanzar un zasca dirigido al que continúa siendo su marido, José Ortega Cano. «No sé si me verá en mi debut. Si está despierto supongo que sí», afirmaba la diseñadora con los nervios a flor de piel por este nuevo reto televisivo.

Acto seguido ha llegado la pulla: «Lo mismo no le merece la pena verme porque unas cantan bien y otras cocinamos mejor». La colaboradora ha reconocido, además, que su interpretación iba a ser una autentica sorpresa para su familia. «Se va a enterar ahora que voy a participar en el ‘Mediafest Night Fever’. No solamente sé cocinar, sé hacer otras cosas y lo voy a demostrar». Ana María Aldón ha salido al escenario dispuesta a darlo todo derrochando ganas, ritmo y fuerza. En su actuación ha bailado y cantado al mismo tiempo sin parar un solo segundo. Todo ello a pesar de tener una lesión que se ha hecho recientemente en el cuádriceps mientras ensayaba en el salón de su hogar. Algo que no le ha impedido seguir adelante con la interpretación. También ha destacado por el estilismo, ha llevado un atrevido mono engalanado con detalles dorados que ha despertado más de un comentario.

La vibrante actuación de Ana María Aldón

El público y el jurado han coincidido en aplaudir la actuación de la andaluza, también distintos miembros del programa, entre ellos, Jorge Javier Vázquez y Adela González. La cantante Soraya Arnelas, una de las juezas, ha destacado su atrevimiento durante esta primera actuación sobre el escenario. «No es consciente de lo que ha hecho hasta que se vea mañana», le decía. A lo que la diseñadora contestaba: «Yo lo que tengo es muy poca vergüenza, pero sobre todo muchas ganas de divertirme, pasarlo bien y darlo todo. Es a lo que vengo».

Mientras que Falete se rendía ante la actuación de Ana María Aldón. «Has estado a la altura de Melody», le decía. Por su parte, el humorista Antonio Castelo Vázquez bromeaba: «No te quites este traje, así no te tocará Ortega». La diseñadora ha concursando en el ‘Mediafest Night Fever’ junto a otros participantes como Irma Soriano, Carolina Ferre y Anabel Pantoja, entre otros.