El reciente fallecimiento de su madre, Margarita Seisdedos -que nos decía adiós el pasado 22 de octubre- ha supuesto un duro golpe para Yurena. Tras un tiempo de duelo, la cantante ha anunciado que regresará a los escenarios. Una decisión que ha tomado, en parte, porque le haría feliz a su madre, tal y como contaba en ‘Sábado Deluxe’.

A pesar de que no ha confirmado la fecha, sí que ha revelado que ofrecerá un próximo concierto en la plaza de Toros de Madrid. Una actuación que le hace especial ilusión ya que supondrá un nuevo comienzo tras un tiempo convulso. La cantante ha vivido unos meses muy complicados en su vida, pero poco a poco desea continuar con su trayectoria profesional.

Finalmente ha tenido que recibir ayuda profesional para superar la muerte de su progenitora: «Estoy en tratamiento porque no podía superarlo sola», aseguraba. Añadía que su psicóloga le recomendó retomar sus compromisos profesionales.

Después de dos meses y medio sin su madre, Yurena reconoce que la tiene muy presenta y continúa hablando con ella porque «lo necesita». Asimismo señalaba que tiene sueños recurrentes en los que se le aparece.

Durante su intervención en el programa, le preguntaron sobre si había recibido el pésame por parte de Mario Vaquerizo y Alaska. La cantante confirmó que no la llamaron, pero que cuando coincidió con este en televisión le dijo que lo sentía. Zanjaba el tema con que el siguiente comentario: «No me considerarán de su círculo cercano. No pasa nada».