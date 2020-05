Yolanda Ramos ha regresado a las cocinas de ‘Masterchef’. En la nueva entrega del programa de La1 ha ayudado a los aspirantes de la octava edición del talent culinario a superar una de las pruebas.

La actriz ha vuelto a los fogones del programa ocho meses después de participar en ‘Masterchef Celebrity 4’. Fue a finales de 2019 cuando la vimos compitiendo por llevarse el delantal blanco frente a otros concursantes conocidos, como Vicky Martín Berrocal, Ana Milán, Ana Obregón o Tamara Falcó, quien finalmente se alzó como ganadora.

Willy Bárcenas denuncia haber sido vetado de la próxima edición de ‘MasterChef Celebrity’

La actriz regresa a las cocinas del talent

En la nueva gala del programa de Televisión Española, los aspirantes debían competir por parejas en las pruebas de interiores. Uno de los concursantes tendría la oportunidad de contar con la ayuda de un experto. El pinche de lujo era Yolanda Ramos. Y la afortunada que pudo disfrutar de su inestimable ayuda fue Juana, la más veterana del programa, de 74 años. «Yo encantada», decía la portera segoviana al conocer que la artista le echaría una mano.

«Yo como gurú no visualizaba ni que iba a cocinar. Pero luego viendo cómo mi compañera cocinaba he visualizado como gurú que teníamos muchas posibilidades de ser las mejores», decía la intérprete, quien bromeaba con lo aprendido a su paso por el certamen. «¡Cómo he mejorado de la última vez que estuve aquí!», aseguraba.

Yolanda y Juana prepararon juntas una de las recetas más famosa de Paul Bocuse, chef francés, considerado el fundador de la ‘nouvele couisine’. El plato que puso a prueba sus conocimientos de gastronomía era la lubina en costra con salsa choron. Metidas en faena, todo parecía ir viento en popa. Hasta que Yolanda tuvo un percance con un cuchillo de cocina.

Yolanda Ramos se corta dos dedos cocinando

Durante el cocinado, Yolanda se cortó los dedos anular y corazón de su mano izquierda. Tras el incidente tuvo que cubrir las yemas de sus dedos con protecciones especiales. «Estaba tan entusiasmada que me he cortado dos dedos, pero no me importa. Bueno, un poco sí que me importa. No pasa nada. Pero, ¿qué voy a hacer?», comentaba quitando hierro a su pequeño accidente.

Antes de abandonar las cocinas, Yolanda dedicaba varios consejos a todos los participantes. «Llevaros bien… o bueno, llevaros mal que también es muy divertido», les recordaba.

El mensaje de Yolanda Ramos sobre los nuevos concursantes de ‘Masterchef’

«Bueno… los nuevos concursantes de ‘Masterchef’ lo que son. Son súper cañeros, ¿eh? Están aquí para darlo todo, para ganar. Van todos a lo suyo. He flipado. Solo digo que por favor veais el programa porque es muy fuerte», decía Yolanda Ramos en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de ‘Masterchef’ poco antes de su visita al programa. El nivel de esta temporada está siendo muy alto y así lo ha dejado claro la humorista y actriz.

Una divertida vuelta al programa

La visita de Yolanda Ramos a los platós de ‘Masterchef’ ha sido un bálsamo para los concursantes, que debían enfrentarse a otras destacadas pruebas en la última emisión del espacio. Entre ellas, viajaron a La Rioja para conocer la gastronomía tradicional de esta comunidad autónoma y demostrar sus habilidades cocinando un menú tradicional de la zona, y otro una revisión vanguardista del mismo, más propio de la alta cocina. Asimismo recibieron la visita del chef Ignacio Echapresto, de una estrella Michelin, que compartirá algunas apreciaciones y consejos desde su experiencia con los aspirantes para fusionar lo tradicional con lo contemporáneo sin perder la esencia de ninguno de los dos estilos.

Teresa Abalde también visita a los aspirantes

En la prueba de eliminación los concursantes contaron con 45 minutos para preparar un plato libre utilizando como mínimo cuatro técnicas a elegir. Algunas de ellas eran: adobar, confitar, emulsionar, escalfar, escabechar, flambear, nitrogenar, osmotizar, prensar, alta presión, baja temperatura o cocinar al vapor. En este reto tuvieron la compañía y apoyo de la ganadora de MasterChef 7, Teresa Abalde. «Hago cosas muy divertidas», comentaba. Antes de conseguir la victoria en el programa, la gallega era colaboradora de El Correo TV del diario ‘El Correo Gallego’. También trabajaba en la televisión autonómica de Galicia en ‘Las noches de Ana’.