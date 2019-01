Tan solo van diez días de GH DÚO y el ambiente en Guadalix ya es irrespirable. Vuelan cuchillos entre los concursantes y la casa se ha convertido en una especie de confesionario de pecados del pasado. Debe ser que Kiko Rivera ha creado una escuela a la que ahora se ha sumado Ylenia Padilla. El hijo de Isabel Pantoja desveló su adicción a las drogas y ahora la de Benidorm ha hecho lo propio durante la última gala.

Ylenia ha seguido el ejemplo de su compañero de reality y reconoce que se siente muy identificado con él: “Nunca he pensado que he tenido una adicción grave, pero en el mundo de Madrid y la noche, se te va y puedes hacer ciertas cosas que nunca harías si no vivieras en ese mundo. Yo me he tenido que apartar de esto para no llegar al punto al que él llegó. La noche te incita, al final, a hacer cosas para estar simpática en los eventos, por ejemplo. Ya no solo drogas, sino también beber, y a mí el alcohol me sienta muy mal por mi enfermedad (Crohn)”.

Leer más: Kiko Rivera confiesa su adicción a la cocaína, al hachís y a la marihuana

Tal y como le sucedió a Kiko Rivera, Ylenia pasó por una depresión fuerte que la puso en jaque: “No quiero vivir la noche ni en pintura, quiero hacer otro tipo de cosas porque ya tengo 30 años. Me he sentido muy identificada con el relato de Kiko porque yo también he estado con una depresión en casa. He tenido que rechazar un montón de trabajos, he perdido mucho dinero, pero ahora estoy muy orgullosa de haber salido de todo eso”.

Leer más: Kiko Rivera, totalmente hundido: “Tenía un demonio dentro”

Adicción a las drogas aparte, la exconcursante de ‘Gandía Shore’ considera que ha sido muy fácil hablar mal de ella siempre: “Yo siempre he tenido una sombra sobre mí. Por mi carácter, porque estoy delgada… Siempre todo el mundo me ataca por ahí. La verdad, me molesta bastante porque no es justo que yo tenga esa imagen”. Anoche no vivió una noche fácil porque expulsaron a Fede, su expareja pero con la que cada vez tenía mejor sintonía dentro de la casa.

Más contenido .....