Viviana Figueredo, conocida en España gracias a su paso por ‘Supervivientes 2014’, vuelve a ser noticia por un triste suceso. Según cuenta el colaborador Kiko Hernández a través de su blog en Telecinco, la modelo paraguaya es víctima de acoso y extorsión después de que se hayan difundido unos vídeos de contenido sexual con su exmarido, Giancarlo Álvarez.

La exsupervivientes denuncia sufrir chantaje

La modelo, cuyo paso por Honduras dio mucho que hablar por su tonteo con Amador Mohedano, ha desvelado el infierno que está viviendo. Y es que un video íntimo de la joven con su expareja circula en la nube. Esto ha hecho que algunos usuarios de las redes le hayan escrito pidiéndole fotos desnuda a cambio de no reenviar en las plataformas digitales su grabación, en la que aparece protagonizando escenas íntimas.

En declaraciones recogidas por Kiko Hernández en ‘El confesionario de Kiko’, Viviana explica: «No solo tengo que aguantar la difusión de mis vídeos sino también el chantaje de la gente para borrarlos, que me pide esto a cambio. Por favor, lo único que pido es que se tenga empatía». Figueredo ha denunciado los hechos ante las autoridades de su país para frenar los intentos de extorsión por parte de varios internautas.

Al parecer, los vídeos se habrían difundido a través de WhatsApp en el país natal de Figueredo, Paraguay. Pero todo parece indicar que ya han llegado a España. Tal y como señala Hernández, “algunos usuarios están exigiendo a Viviana fotos sin ropa a cambio de borrar sus vídeos sexuales en sus cuentas en las redes sociales”.

Viviana Figueredo, modelo de profesión, es licenciada en Administración de Empresas y tiene un máster en Economía. Se dio a conocer en España a raíz de su paso por el ‘reality’ de Mediaset, aunque antes había sido finalista del concurso ‘Chica Interviú’. En Honduras coincidió con Anabel Pantoja, Oriana Marzoli, Chiqui, Carolina Sobe y Amador Mohedano, de quien aseguró haber tenido «algo más que amistad”. Desde la palapa no dudaba en asegurar que el de Chipiona le resultaba muy atractivo. «Me parece muy agradable, me gusta hablar con él y me hace pasar ratos muy divertidos. Es muy elegante y a mí me gustan los hombres mayores«, señalaba.

Mucho se comentó en su día sobre el flirteo entre el hermano de Rocío Jurado y ex de Rosa Benito con Figueredo. Tras su paso por el concurso, Vivi Figueredo se paseó por varios platós de Telecinco dando detalles de su convivencia con Mohedano. «Me daba besos en la boca, me metía la lengua. Me parecía repugnante, asqueroso. Lo veía en plan degenerado. Él me ponía la mano en mi pierna y me acariciaba. Es un viejo baboso», expresaba en el ‘Deluxe’.

Concursó en ‘Supervivientes’ hace seis años

Tras su paso por el continente americano, el exmanager también aclaraba cuál había sido la relación entre ellos en las costas del Caribe. «Lo único que te puedo decir es que ella me cayó bien al poco tiempo de verla porque me pareció una niña muy modosita, educada, amable y simpática. No tuve sexo con ella. No me pone nada«, aseguraba en una entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Finalmente, la propia joven admitía que había hecho declaraciones falsas sobre Amador Mohedano para ganar popularidad en nuestro país.

En el terreno sentimental, la joven ha sido relacionada con rostros conocidos del mundo del corazón, como Kiko Rivera, Julio Ruz, expareja de la modelo y ex Miss España María Jesús Ruiz o Fernando Lugo, político y exPresidente de Paraguay. Recientemente se ha separado de Giancarlo Álvarez, con el que contrajo matrimonio en septiembre de 2018, tras su paso por los Cayos Cochinos. En la actualidad, la exconcursante sigue siendo una celebridad en su tierra. Y ha pedido ayuda en nuestro país para frenar el acoso al que está siendo sometida en las plataformas digitales.