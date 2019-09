Uno de los protagonistas indiscutibles de esta semana en el plató vespertino de Telecinco está siendo Víctor Sandoval. Han pasado más de 20 años, pero ha sido justo ahora cuando ha decidido explicar su salida del programa ‘Día a día’ presentado por María Teresa Campos. Ha confesado que tras un encontronazo con ella porque Terelu y él se disputaban las tardes de la cadena, siempre según su versión, quiso irse del programa, pero debía esperar 20 días por contrato, Teresa le hizo estar 20 días sin hablar y cuando agradeció una llamada de una espectadora lo echó de plató.

Este episodio que según Sandoval fue tal cual lo cuenta ha hecho que el plató algunos le aplaudan por contarlo y otros no se terminen de creer todos los detalles. En la tarde de ayer la couch Cristina Soria acudió para analizar las imágenes del incómodo momento. Y fue entonces cuando Víctor aprovechó para cargar también contra Paz Padilla, que estaba presentando, “tú nunca quisiste trabajar conmigo en Antena 3 tampoco, cuando tú eras la señora Sánchez”.

La primera reacción de ella, asombrada, fue salir por la tangente “uuuuu yo no me acuerdo”, “¿qué yo no quería trabajar contigo dónde?”. Los compañeros animan “¡qué lo cuente!, ¡qué lo cuente!”. Y claro que lo cuenta, “yo cuando estuve en Antena 3, que fui el fichaje tan estupendo para hacer pasillos, pedí por favor trabajar en ‘Mis adorables vecinos’ porque me encantaba Paz Padilla y me dijeron que no”.

“Pero yo no me enteré”, se defiende Paz, “sería porque no eras actor” concluye. Lo que acaba por cabrear ya del todo a Víctor, “yo soy actor, yo empecé como actor y soy actor, actor me considero, hay que leerse el currículum” dice visiblemente molesto. Pero Paz insistente en que ella nada tuvo que ver y Cristina Soria vuelve a su cometido, analizar las imágenes, y con ello distiende la tensión del momento. Tan amigos otra vez.