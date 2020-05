José Antonio Avilés ha vuelto a la carga. El colaborador de ‘Viva la vida’ ha lanzado una dura acusación contra Ivana Icardi. En la gala de ‘Supervivientes 2020: Tierra de nadie’, el cordobés ha soltado una bomba contra la argentina que conquistó el corazón de Hugo Sierra en los Cayos Cochinos.

La última gala del ‘reality’ de Telecinco daba especial protagonismo a los dos últimos expulsados: Avilés e Icardi. Desde la casa de sus padres, el andaluz hacía balance de su paso por el concurso. «El paso por la isla me ha ayudado para cambiar, sobre todo físicamente. Si entras de una determinada forma sales siendo otra completamente nueva», admitía. «Quien ha estado allí lo sabe: se viven situaciones límites y se pierden los papeles. Yo los he pedido muchísimas veces».

También hablaba sobre su relación con Rocío Flores, con quien fue uña y carne durante las primeras semanas. «El concurso se vive de una forma dentro de y otra forma fuera. Fui muy sucio tirando a atacar en cosas que ella antes había dicho que le dolían mucho Rocío ha sido la persona con la que he llorando, con la que me he reído», explicaba.

Encontronazo en directo entre Avilés e Ivana

Carlos Sobera, conductor de la gala, también charlaba con Ivana Icardi. Ha sido en la conversación a tres bandas entre el presentador, la concursante y Avilés cuando éste lanzaba una afirmación inesperaday afirmaba que Ivana tuvo una noche de pasión con un miembro del equipo de ‘Supervivientes 2020’ antes de que arrancara el ‘reality’, mientras estaban en el hotel. «No entiendo a qué viene todo esto cuando estuvimos juntos. No entiendo ahora que lance estas cosas, que diga estas cosas. ¿Con que finalidad?», se lamentaba Ivana al escucharlo.

«El que hambre tiene con pan sueña. A ver si te imaginaste algo», le sugería Sobera. En el plató, los invitados ponían cara de incredulidad. Ivana no daba crédito a lo que Avilés decía sobre ella.

«Hice las paces con ella y tenemos buena relación. En ningún momento sabía que Carlos me iba a preguntar sobre este tema. No lo he lanzado en el plató ni hoy en esta videollamada», añadía el cordobés. El vasco le ha recordado que él solo fue quien decidió hablar de su compañera sin que nadie le preguntara por ello. «Lo has lanzado al aire y hay que saber si estás diciendo la verdad o no. Aparte, estás comprometiendo a un miembro del equipo», le ha espetado.

Ivana desmiente las palabras de Avilés

«‘¡No sé por qué empezaste con todo esto!», le decía Ivana a José Antonio Avilés. «Con cualquier chico que se me acercaba a hablar pensabas que se me acercaba por algo. No entiendo la necesidad de decir estas mentiras».

Viendo que se cuestionaba lo que había comentado, el colaborador se defendía: «Después de reconocer ante España que he mentido y que voy a empezar de cero, ¿serías capaz de decirme esta noche y jurarme por tu mamá y por tus hermanos que lo que estoy contando es mentira y que no pasaste una noche en tu habitación con alguien del equipo? ¿Lo juras?». La respuesta de Ivana fue un rotundo «sí» que dio por zanjada la cuestión. Así, Sobera ponía fin a la acalorada charla, que deja la semilla de la duda sobre la mesa. ¿Dice la verdad Avilés en esta ocasión? ¿O es una más de la larga de mentiras que ha acumulado en sus 23 años de vida y que tanta polémica han ocasionado?