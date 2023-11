Emisión tras emisión, Toñi Moreno ha demostrado que es una de las concursantes más resistentes de 'Masterchef Celebrity'. La presentadora se estrenaba en el programa de Televisión Española sin, apenas, tener nociones culinarias, lo que hacía entender que no duraría mucho en el formato. Sin embargo, las clases de cocina que está pagando (y en las que se está "dejando una pasta", como ella misma ha explicado en infinidad de ocasiones) están dando sus frutos. Ha vuelto a salvarse en la última prueba de eliminatoria, donde competía contra su gran amigo Jesulín de Ubrique. El diestro no fue capaz de presentar una propuesta mejor que la suya y fue el elegido por los jueces para abandonar 'Masterchef Celebrity'. Un duro golpe a menos de un par de programas para la gran final. La flamante victoria de Toñi tiene más mérito aún dada la gravedad del susto que protagonizó, que obligó a llamar a los médicos.

Ninguno de los concursantes de 'Masterchef' imaginaba que el programa culinario por excelencia fuera tan sumamente duro. Es algo a lo que todos han hecho alusión en algún momento durante esta edición. Toñi Moreno entre ellos. Es tal la exigencia a la que están sujetos a lo largo de las tres pruebas a las que se tienen que enfrentar en cada emisión que les está pasando factura. "Divertíos, divertíos", les sugieren constantemente los exconcursantes que acuden, ahora, como invitados. Un consejo que, a tenor del último gran susto protagonizado por la presentadora, les ha entrado por una oreja y salido por la otra.

Toñi Moreno no ha podido con la presión de la prueba por equipos

Todo ha llegado a un nivel sin precedentes en la última prueba por equipos. La periodista demostró que, aunque esta está siendo una experiencia de vida inolvidable, está sufriendo. Y sufriendo de verdad. La capitana del equipo rojo lo estaba dando todo en las cocinas, pero no ha podido más. Ya sea por los nervios, el corre corre, la presión desmedida que casi se desploma. Ella solo pedía agua, desencajada como estaba. Finalmente, se ha tenido que agarrar a Pepe Rodríguez, uno de los jueces, junto a Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz, para no caerse. Literalmente. Gracias a este, que la ha sujetado con firmeza, el susto no ha pasado a mayores.

"Vuestra capitana es una campeona", ha definido Pepe Rodríguez, juez de 'Masterchef Celebrity', a la presentadora

Estaba muy mareada, hasta el punto que se ha tenido que retirar de la cocina. Se la veía entonces beber agua y echárselo por el cuello. Toñi Moreno ha tratado de recomponerse para volver a liderar su equipo. Pepe le ha recomendado que se sentara, pero la famosa, desoyendo sus consejos, ha optado por volver a su puesto. No ha podido. Entre lágrimas, ha accedido a apartarse de la prueba, donde ha tenido que ser atendida por el equipo médico de 'Masterchef Celebrity'. “Vuestra capitana es una campeona”, ha dicho Pepe a Jesulín de Ubrique y Blanca Romero a su regreso. El equipo rojo ha podido, con capitana incluida, sacar adelante sus platos. Aunque, de pocos les ha valido el esfuerzo titánico. Los tres han ido de cabeza a la prueba de eliminatoria al no poder superar al equipo azul, formado por Daniel Llescas, Álvaro Muñoz Escassi y Laura Londoño.