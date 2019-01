7 ¿Por qué estaba tan nerviosa el sábado?

Un detalle que llamó la atención de Carlota Corredera es que Terelu temblaba mucho en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Ella ha explicado el motivo: “Otras veces me he tomado una pastilla para los nervios, pero me dio miedo si me sentaba mal. Me temblaban hasta las piernas, me daba vergüenza. Esta muy nerviosa”, reconoce.