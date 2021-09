La colaboradora de ‘Viva la vida’ se ha acordado de su hermana, Carmen Borrego, en ‘MasterChef Celebrity’ cuando su relación está en el peor momento de su vida. ¿Cuál ha sido el recuerdo?

Cuando su relación no pasa por el mejor momento, Terelu Campos ha querido recordar a su hermana, Carmen Borrego, en el plató de ‘MasterChef Celebrity’. Ha sido durante la primera prueba en cocinas de este nuevo programa culinario de TVE. Al presentar su plato a los chefs, ha querido mandar un mensaje a su hermana, con la que no pasa el mejor momento de su relación.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha estado preparándose para esta increíble experiencia y una de las personas que le han ayudado antes de empezar ha sido su hermana. En la prueba primera de este lunes, Terelu ha tenido que preparar un plato con una serie de ingredientes que no podían superar los cinco euros. En este momento se ha acordado de algunos consejos de su hermana.

El plato que ha elaborado y que no le ha salido como le esperaba, le ha llamado ‘Emulando a Carmen’. Terelu Campos ha explicado que fue Carmen la que le aconsejó hacer este canelón con salsa y puré de patata. A pesar de que le dio las mejores pautas para que le saliera rico, el resultado no ha resultado ser el que ella esperaba.

El jurado, consciente de que no le había salido bien, ha escuchado las palabras de Terelu. La colaboradora de ‘Viva la vida’ no ha podido terminar el plato como le gustaría. Esto le ha llevado a cambiar el nombre del plato, que ha pasado de llamarse ‘Emulando a Carmen’ a ‘Perdóname Carmen’.

Esta anécdota de Terelu Campos en ‘MasterChef Celebrity’ llega en un momento complicado para el clan Campos. Carmen hablaba hace unas horas, precisamente, de cómo está viviendo la guerra con su hermana y su sobrina, Alejandra Rubio. A pesar de que la unión con su hermana parecía indestructible, ahora su relación no pasa por el mejor momento. Carmen Borrego ha querido responder a su hermana y explicar cómo se siente: «Lo que no voy a hacer es mentir, porque no es mi estilo. Yo no he hecho público nada de lo que he hablado con Terelu ni lo voy a hacer. Estoy muy cansada de que ella se come mucho, yo también me como muchas cosas», ha empezado diciendo.

Carmen Borrego ha querido dejar claro lo dolida que está: «Yo he tomado la decisión de ser yo y espero no molestar a mi familia. Yo no digo a nadie de mi familia lo que tiene que decir. Mi hermana me ha corregido muchas cosas. Ya estamos todas metidas aquí, somos mayores… Estoy dolida porque al final Carmen es la que hace todo, la que provoca… yo sufro mucho por este tema. He llorado por Terelu y por Alejandra, y no quiero seguir haciéndolo. Tengo más gente, tengo un marido maravilloso y una hija maravillosa», asegura, dejando claro que su hermana y su sobrina no son su único apoyo.