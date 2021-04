«Llevo 36 años en la música y tú no eres nadie», atacaba la prima de Isabel Pantoja a Alexia Rivas tras una acalorada discusión.

Conforme pasan los días, la convivencia en el barco encallado de ‘Supervivientes’ se está haciendo más insoportable. Entre la falta de comida y las difíciles condiciones a la que se enfrentan, los ánimos están a flor de piel y las broncas entre los distintos concursantes son cada vez más habituales. Semana sí y semana también, Sylvia Pantoja, Lara Sajén y Alexia Rivas protagonizan acaloradas broncas que terminan desquiciando a la cantante. En esta ocasión, las tres se han enzarzado y han sacado a relucir el paso de la prima de Isabel Pantoja por ‘Cantora, la herencia envenenada‘.

Mientras que Carlos y Agustín Bravo iban a pescar, las chicas se quedaban esperando el barco. «No puedo estar en un entorno con gente que no aguanto. Lo que no soporto y no entiendo es cómo una persona pone palabras en cada una de nuestra boca y nadie reacciona. ¿Soy la única que se molesta?«, decía Lara Sajen mientras que Sylvia Pantoja tomaba el sol y salía en defensa de sus compañeros. Sin embargo, esto no le hizo gracia a la diseñadora.

«Digo lo que yo pienso. ¿No te cansas de seguir con el mismo tema? Sigues con el chismorreo, pareces un disco rayado. Dejadme en paz que no aguanto vuestras tonterías», atacaba la prima de Isabel Pantoja a Lara y Alexia Rivas. Ante esto, la que fuera concursante de ‘Maestros de la costura’ aseguraba que no era una mujer sometida como ella.

Después, la que fuera reportera de ‘Socialité’ corría detrás de Sylvia Pantoja para recriminarle su actitud con ella, algo de lo que no se quiso retractar. «Tú serás Pantoja pero yo soy Rivas, no me faltes el respeto. Tú eres la que fue a soltar mierda de tu familia en plató«, decía la periodista. «¿Otra vez? ¿Otra vez con lo mismo? ¡Eres un demonio!», replicaba la cantante.

Sylvia Pantoja, que no quería entrar en ninguna bronca, aseguraba que estaba tomando el sol tranquilamente mientras que sus dos compañeras querían buscar un enfrentamiento. «Llevo 36 años en la música y tú no eres nadie«, atacaba la prima de la tonadillera a Alexia Rivas. «Supera que no tienes ni la vida, ni la voz, ni la carrera de tu prima», respondía Lara Sajen.

El bajón de Lara Sajen al pensar en su madre

Las horas muertas en el barco encallado, así como las diferentes broncas entre los concursantes ha provocado que, por un momento, Lara Sajen sufriera un bajón y se acordara de los suyos, a los que ha dejado en España para entrar a concursar a Honduras. La que fuera concursante de ‘Maestros de la costura’ rompía a llorar al pensar en su madre, a quien lleva dos años sin ver porque se encuentra en Argentina. Sin embargo, ahora, la concursante tiene muchos motivos para sonreír puesto que este domingo durante el debate presentado por Jordi González se ha convertido en la ganadora de la prueba de la semana y podrá disfrutar de un delicioso y gran plato de pasta.

La otra bronca que protagonizaron Sylvia, Lara y Alexia

En la primera semana de concurso, Alexia Rivas se enfrentaba a Sylvia Pantoja después de haber escuchado de su boca un desafortunado comentario sobre Lara Sajen. «Me sentó mal lo que me dijiste de Lara. Te acuerdas cuando estábamos hablando que tú dijiste ‘hay gente que puede tener ventaja’… ¿Te acuerdas del comentario? Lo que piense te lo voy a decir a la cara«, decía la que fuera reportera de ‘Socialité’ mientras que la sobrina de Isabel Pantoja no dudaba en encararse. «No me seas falsa», atacaba la cantante.

“Ves, te piras, cuando has insultado a una compañera. Yo quiero hablar contigo tan normal, ¿qué estás diciendo? Si voy a hablar contigo, no me dejes con la palabra en la boca”, decía con cierto enfado Alexia Rivas. Mientras tanto, Sylvia Pantoja se escaqueaba de la situación y hacía hincapié en que no quería protagonizar ninguna bronca y tener la estancia tranquila, fuera a parte de la complicada situación en la que estaban viviendo por estar durmiendo en el barco. «Paso, esto es lo que le gusta a esta gente…«, decía la prima de la tonadillera.

«Se han inventado una historia porque las dos están compinchadas. Me tenían enfilada en el hotel y yo soy una persona que estoy en contra de los chismes y me duele muchísimo que digan esto», comentaba Sylvia Pantoja entre lágrimas sin entender el revuelo que había sucedido la noche anterior.