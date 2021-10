Joaquín Prat y Cristina Tárrega han vivido un tenso momento que ha dejado el plató en silencio. Ella no dejaba hablar al presentador y este ha terminado estallando

La tensión se cortaba con un cuchillo en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ cuando llegaba el turno de tratar las cuestiones sobre crónica social, con Antonio David Flores, Olga Moreno y María Teresa Campos como protagonistas. La ruptura matrimonial de unos y las confesiones del hombre de confianza de la presentadora en SEMANA han marcado la actualidad y todos los colaboradores quieren aportar su granito de arena a un avivado debate. El turno de palabra y el deseo de añadir cada vez más puntos de vista ha forzado un encontronazo entre Joaquín Prat y Cristina Tárrega, que mantuvieron un tenso cara a cara que logró incluso sumir el plató de Ana Rosa Quintana en el silencio más incómodo.

Joaquín Prat es el encargado de conducir la sección de ‘El club social’ de ‘El programa de Ana Rosa’ y, con ello, tiene prevalencia a la hora de exponer sus argumentos por encima de sus colaboradores. Sin embargo, Cristina Tárrega este jueves parecía no estar conforme con cómo se han repartidos los tiempos, quejándose de que tenía mucho que opinar sobre la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno, aún sin confirmar por sus protagonistas, y de la que ha trascendido muy pocos datos fiables. Entre conjeturas varias, Joaquín Prat quería avanzar en el programa y seguir exponiendo más detalles para después ser analizados por sus expertos comentaristas, pero Cristina Tárrega se lo puso complicado al interrumpirle constantemente.

“Yo me quiero remontar a… ¿puedo hablar?” decía Cristina Tárrega por encima de Joaquín Prat, que trataba de conducir la conversación para que esta no se estancara y así informar mejor al público. La respuesta a la pregunta fue seria y contundente, evidenciando la molestia que ha supuesto la interrupción por parte de la colaboradora: “Sí, cuando yo termine puedes hablar”. Joaquín Prat trató de continuar con su labor y no dar más importancia al cruce de pullitas, pero escuchando por detrás a Tárrega quejarse de que ha hablado poco y que no le han dado correctamente su tiempo para opinar sobre el candente tema.

Esta queja velada ha distraído a Joaquín Prat hasta el punto de perder el hilo de su propio discurso: “Ya no sé qué coño iba a decir. Venga, ya puedes hablar”, cedía el presentador ante la insistencia de su colaboradora y sin intención de disimular su cabreo. Ella, en vez de rebajar la tensión, añadió con ironía: “Sí, será culpa mía que no te acuerdes de lo que ibas a decir”. No hubo respuesta a su desafío. El silencio se impuso en el plató y todos se dejaron mecer por la incómoda situación en la que nadie se atrevía a intervenir por no agravar el cargado ambiente. Finalmente, Cristina Tárrega ha seguido hablando sin más reparos, dejando atrás la tensión reinante, que seguramente se resolverá entre bambalinas.