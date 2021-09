Tamara se ha convertido en la primera expulsado de ‘MasterChef Celebrity’ y se ha ido de las cocinas rota en llanto por su delicada situación económica

El primer programa de ‘MasterChef Celebrity’ ha llegado a su fin cobrándose la participación de Tamara, que se ha convertido en el primer concursante expulsado tras la prueba de eliminatoria. Tras la primera prueba por parejas, donde cada uno tenía que preparar el plato favorito de su compañero, los doce concursantes viajaron hasta Segovia para la prueba de exteriores. Divididos en los clásicos grupos rojo y azul cocinaron para 150 comensales diferentes platos con productos típicos. Finalmente, el equipo rojo se alzó con el premio ganando los delantales blancos que le salvaban de la prueba eliminatoria, mientras que el resto de los concursantes se enfrentaron a este momento tan complicado y difícil para ellos: la prueba de eliminación.

David Bustamante salva a dos concursantes de la prueba de eliminación

Ya en las cocinas, David Bustamante pudo salvar a dos de sus compañeros para que subieran arriba a ver como cocinaban el resto de sus compañeros. El cántabro decidió salvar a Arkano y a Juanma Castaño, dejando al resto jugándose la prueba de eliminación. Además, no se lo han puesto fácil y han tenido que cocinar un plato específico para las personas de la tercera y cuarta edad. Los aspirantes han tenido 75 minutos para hacer sus elaboraciones y usar los cuatro electrodomésticos que antes de la prueba se han repartido entre ellos. A pesar de que todos ellos han dado lo mejor de sí, finalmente Tamara ha perdido la prueba final y se ha convertido en el primer concursante expulsado de ‘MasterChef Celebrity’.

El sufrimiento de Tamara tras ser expulsada del concurso culinario

A pesar de que había elegido elaborar un solomillo de cerdo a la Matilde, no ha logrado conquistar al jurado. Tras la cata se ha derrumbado al no recibir buenas críticas por parte de los miembros. «Si salgo no me lo perdonaría en la vida. Tengo 4 niños y quiero que estén orgullos de mí. Si me voy, no quiero decepcionarlos«, ha dicho antes de conocer que ella se había convertido en la expulsada. Jordi Cruz ha querido revelarle que «tenía los electrodoméstico más fáciles y a pesar de ello no lo has aprovechado para presentar un plato de calidad».

Tamara se ha derrumbado al conocer que ha sido la expulsado y no ha podido evitar romperse a llorar. A pesar de haber recibido el cariño de todos sus compañeros, ha terminado hundida ya que quería seguir en el programa para seguir trabajando. La pandemia provocada por el coronavirus le ha obligado a paralizar su gira, por lo que no está pasando por su mejor momento económico: «Tengo 4 niños y es difícil de mantener», decía completamente rota. Un dolor que también han sentido sus compañeros, que estaban derrumbados.