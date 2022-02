Susi Caramelo está de plena actualidad. Movistar Plus+ se encuentra emitiendo su nuevo programa ‘Rojo Caramelo’, en el que la reportera ha vuelto a las alfombras rojas de los eventos tras la crisis del COVID. En el programa la cómica visitará galas como la de los Goya o los Oscar, además de otros eventos como el Carnaval de Venecia. Con motivo de esta emisión, la humorista ha concedido una entrevista a SEMANA para hablar del proyecto, que ahora ocupa su vida casi al completo, así como de futuros proyectos de su carrera.

¿Qué es lo que podemos ver en ‘Rojo Caramelo’?

Lo que hemos hecho básicamente es volver a las alfombras. Hubo un parón muy grande por el tema COVID y ahora volvemos a las alfombras, o algunos programas que no tienen alfombra como el del Carnaval de Venecia. Además, algo diferente respecto a otros proyectos es el salto internacional que damos. Vamos a los Oscar, a los Grammy…

Y de todos los sitios que vas a visitar, ¿cuál es el que te hace más ilusión?

Hombre, los Oscar creo que es el que más. Aquí ya he hecho muchas cosas, pero dar el salto a la alfombra de los Oscar que no me conoce nadie a mí me pone mucho, porque es como volver a empezar. Además, está el tema del inglés, que la gente sabe que no lo hablo. Es un programa que va a sorprender mucho, y la primera a mí, porque no sé cómo lo voy a hacer.

¿Cómo lleváis tener la grabación tan pegada a la emisión? Porque se emite solo tres días después de los eventos…

Pues de culo. Vamos muy locos. Hay que mandar corriendo el material y eso ya es un trabajo de edición. Es venir de trabajar y seguir trabajando. Ya contábamos con que iban a ser unos meses muy a full, entonces ya te mentalizas antes de empezar a trabajar.

¿Cómo es una jornada de grabación de ‘Rojo Caramelo’?

Pues nosotros hemos dividido el programa en tres partes. Tenemos la parte del monólogo en movimiento, porque cambiamos de localizaciones, el experto y finalmente las alfombras. Lo que hemos hecho es adelantar las grabaciones del monólogo y el experto y ahora lo que nos queda es grabar los eventos.

¿Te preparas las entrevistas a los personajes conocidos o es más improvisación?

Nos las preparamos. Según que eventos, sabemos la mayoría de gente que va a acudir, entonces vas un poco a tiro hecho. Después vas improvisando un poco. Por ejemplo, en los Goya no sabía que venía Carmen Machi, que es mi actriz favorita de todas, y evidentemente tengo que pararla. Entonces es un poco guion y un poco de improvisación

¿Y cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en esta Susi Caramelo?

Yo siempre digo que soy bastante parecida a lo que veis. Siempre en el humor sueles exagerar las cosas mucho, pero yo soy muy parecida. Soy como el 90% de lo que veis, aunque hay una parte de mí que me la guardo porque hay que preservarse, pero yo creo que mi personalidad es bastante parecida.

¿Cuál es el personaje que más ilusión te ha hecho entrevistar en este tiempo?

A Penélope (Cruz) tenía muchas ganas de engancharla porque no la había visto nunca y tenía ganas de verla de cerca. Carmen Machi y Pedro Almodóvar también. Es que hay mucha gente que me ha hecho mucha ilusión. Luego hay gente que te hacía mucha ilusión, pero después la conoces y ya no te hace tanta. Y en los Oscar seguro que voy loca, porque soy fan del cine y ver a la gente tan de cerca seguro que es un shock. Me hace mucha ilusión conocer a Will Smith.

En España la gente ya te conoce, pero vas a dar el salto internacional. ¿Cómo crees que reaccionará la gente que no te conoce a las preguntas tan peculiares que haces?

Yo creo que el sentido del humor es universal. Si no son un coñazo de gente, espero que reaccionen bien. Yo soy un poco histriónica, soy consciente de la imagen que doy, y yo sé que en Estados Unidos son un poco más comedidos y serios, pero sentido del humor hay en todo el mundo. Espero caer bien. Yo no me amilano ante nadie, así que igual sale superbién que igual me llevan detenida (risas).

¿Qué crees que tienes para que todos los famosos quieran pasar ante tu micro?

Pues que tengo mucho cachondeo encima. Los reporteros siempre hacen preguntas muy serias y de repente aparezco yo que soy como un cascabel y como no saben por dónde voy a salir, eso le divierte a la gente.

Hace poco estuviste en el ‘Deluxe’ y le dijiste a Jorge Javier Vázquez que le hablara bien a Paolo Vasile de ti. ¿Te ves haciendo esto en Telecinco, como una sección en ‘Sálvame’, por ejemplo?

Yo de momento estoy muy contenta en la cadena en la que estoy, soy una persona que piensa mucho en el presente y hago las cosas poco a poco. Yo ahora mismo estoy concentrada en mi programa y bastante tengo ya como para pararme a pensar en qué haré cuando esto se acabe. Yo no me cierro puertas ante nada. Mientras guarde mi esencia y no me quiten lo que yo soy… Si me interesara y me lo pagaran bien, no me cierro puertas a nada.

Si Movistar te ofreciera hacer una serie contigo, ¿lo harías?

Pues depende. Si me gusta el personaje y me gusta la serie, sí. Yo estudié interpretación, así que lo de hacer cine y televisión no lo descarto. De hecho, hice unos castings y me cogieron en un personaje para una serie y la tuve que rechazar por problemas de agenda, porque iba a grabar ‘Susi Free’. La ficción no es una puerta que me quiera cerrar. Seguramente en el futuro me veáis haciendo cine o televisión.

¿Y un talent show? Algo como ‘MasterChef Celebrity’ o ‘Mask Singer’…

Me lo han ofrecido otras veces y lo he rechazado porque estaba a otra cosa, pero es una cosa que yo no descarto. Cuando se me ofreció no era el momento porque tenía mucho trabajo y no tenía tiempo.

¿Qué te pareció cuando la gente te confundía con “Huevo” en ‘Mask Singer’ y finalmente fue María Pombo quien se quitó la máscara?

Pues me hizo mucha gracia que me confundieran con ella, porque María Pombo y yo creo que somos la antítesis la una de la otra. Ella es tan dulce y tan bonita y yo soy tan bestia que justo me confundieran con ella… Estaba aquí en casa y la gente me etiquetaba y me reía. Pensaba “eso, eso, que suene mi nombre, aunque no esté ahí”.

