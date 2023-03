'Supervivientes 2023': La divertida defensa de Ana Luque a Asraf Beno que provoca las risas en el plató

Desde el comienzo de 'Supervivientes 2023', Asraf Beno se ha convertido en una especie de "patito feo" del concurso y ya ha protagonizado varios enfrentamientos. Durante los últimos días, sus compañeros han sido muy críticos con él, ya que aseguran que se pasa mucho tiempo intentando fabricar objetos que le sirvan durante su estancia en los Cayos Cochinos. Un hecho que no ha gustado a los colaboradores que se encontraban esta noche del martes en 'Tierra de Nadie', el programa presentado por Carlos Sobera. Han sido muchos los colaboradores que han salido en su defensa pero, sin lugar a dudas, las palabras de Ana Luque han sido las que más han llamado la atención e incluso han provocado las risas en todo el plató.

La primera en pronunciarse sobre la intención de Asraf de fabricar un martillo en Honduras ha sido María José Ruiz. La que fuera Miss España asegura que "Asraf está muy criticado. Hay que reconocer que no para, está siempre intentando hacer cosas y eso va en pro y en beneficio del grupo". "Él es el único al que no se le pasan las horas muertas tumbado", le defendía Ana Luque, que sabe de primera mano lo que es estar en 'Supervivientes'. "Está muy infravalorado, están todos los concursantes criticándolo por si hace mucho. Pues si ellos no lo hacen, que se levanten y se pongan a hacer cosas. Si el chaval está trabajando un montón, pues olé por él", coincidía Alexia Rivas.

Los colaboradores de 'Supervivientes' defienden la actitud de Asraf en la isla

El siguiente en hablar sobre este tema era Hugo Paz: "Me da rabia que en este caso Jonan, que está criticándolo, está sin hacer nada y ve a un chaval que está intentando fabricar cosas y lo critica. Hostia, ayúdale por lo menos". Una opinión que también coincidía Jorge Pérez: "Los únicos que se levantan todas las mañanas y están activos son Asraf y Ginés. Y se puede ver en todos los vídeos. Más gracias de las que les tenían que dar a los dos. Fíjate si tiene buena idea que ha intentado pescar con la cuerda, que no se puede, pero al menos le pone la intención y le pone ganas".

Carlos Sobera se "troncha" con el alegato final de Ana Luque

El alegato final ha llegado de la mano de la que fuera amiga de Olga Moreno. "Asraf no es comunicativo, no es gracioso, no es divertido. Tiene muchos no, pero tiene cosas que son un sí. Es trabajador y es buen superviviente", decía la de Torremolinos. Una defensa que no ha hecho más que hacer reír a sus compañeros de plató, incluido a Carlos Sobera que se desternillaba al escuchar a Ana Luque. "Lo ha puesto a parir pero es trabajador", le respondía mientras abrazaba a la exsuperviviente.

Los nuevos cambios de 'Supervivientes'

Al principio del programa 'Tierra de Nadie', Carlos Sobera daba la bienvenida a todos los espectadores y además anunciaba los cambios que se avecinan en el concurso. Unos cambios que tendrán lugar el próximo jueves: "Todo va a cambiar", comenzaba diciendo. Pero, ¿Cuáles son esos cambios? Los desvelamos. En primer lugar, el equipo y la localización de ‘Tierra de nadie’ desaparecerá. La playa se dividirá entonces en dos únicos grupos. Al desaparecer ‘Tierra de nadie’, desaparece con ella también la condición de inmunes que tenían los concursantes que iban a aparar a esa play. De esta manera, solo disfrutarán de la inmunidad dos concursantes: los líderes de cada equipo. Además, los grupos se tienen que reorganizar. Será el azar quien determiné qué concursantes irán a parar a cada grupo, mientras que la localización se decidirá en un nuevo juego.