Sonsoles Ónega ha recriminado a Alba Carrillo tra una «injusta» pregunta que le gustaría hacer a Rocío Flores tras el testimonio de Rocío Carrasco

El tema de Rocío Carrasco sigue dando mucho de que hablar. Esta mañana, en ‘Ya es medio día’ se ha vivido un momento tenso después de que conectaran en directo con la reportera Leticia Requejo que se encontraba en Málaga hasta donde se ha trasladado para intentar hablar con Rocío Flores. Sonsoles Ónega ha conectado con ella, quien ha asegurado que Rocío casi llora al escuchar el nombre de su madre. Ha sido entonces cuando Alba Carrillo ha soltado una pregunta, que se ha calificado de «injusta» por sus compañeros de programa y por la que ha terminado con una reprimenda de la presentadora, Sonsoles Ónega.

La colaboradora lanza una pregunta a Rocío Flores que sus compañeros aseguran que es «injusta»

“¿Casi llora con qué nombre? Porque según ella ha puesto en un tuit, sus padres son David y Olga, ¿le habéis dicho Olga y casi llora?”, ha preguntado Alba Carrillo a la reportera que se encontraba en las puertas de la casa de Rocío Flores. Al soltar esa pregunta, se ha escuchado en el plató un «qué injusta eres Alba», ha dicho su compañera Marta López. A lo que Alba ha respondido: «Injusta, no. Yo me muero si mi hijo dice que su madre es otra persona”.

Ha sido entonces cuando Sonsoles Ónega también ha querido darle una reprimenda a la modelo por esa pregunta tan dolorosa en este mismo momento para la joven. “Si no queremos decirle a Rocío Carrasco lo que tiene que hacer, no se lo digamos a su hija«, ha dicho la presentadora. A lo que Carrillo ha respondido lo siguiente: “Hay que asumir las cosas, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer, pero hay que tener humildad”.

Leticia Requejo también ha hablado de cómo ha visto a Rocío Flores esta misma mañana, asegurando que ha visto a «una niña con la mirada perdida y mucha pena que no sabe por dónde abordar todo esto”. Ante estas palabras, la maniquí ha asegurado que “un buen principio puede ser “perdón”. Se puede empezar por reconocer los errores”.

Alba Carrillo siempre ha sido fiel a Rociíto

Alba Carrillo siempre ha sido muy buena amiga de Rocío Carrasco y siempre la ha defendido en los platós de televisión. Tan solo unas horas después de que se emitieran los primeros capítulos de su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Alba Carrillo compartió una fotografía junto a Rociíto y el siguiente mensaje: «Siempre he pensado que con garra y tronío se nace, se pueden limar algunas cosas pero…. el porte se trae de fábrica. También es cierto, como decía mi abuela que «la rama sale a la mata» y que si por tus venas corre arte y agallas, no es difícil que tu lo tengas. Probablemente no haya heredado la voz de su madre pero sí su fuerza y quizá no golpee como su padre pero si esquiva los golpes de la vida como él, con la cabeza bien alta. Te quiero, Rocío.❤️», escribía.