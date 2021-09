Sofía Cristo pide perdón tras su agresión a Miguel Frigenti: «Se me fue de las manos»

Tras ser expulsada de ‘Secret Story’ por agredir a Miguel Frigent, Sofía Cristo ha tenido la oportunidad de visitar el plató del ‘reality’ de Telecinco para explicarse sobre lo sucedido. Arrpentida, la hija de Bárbara Rey ha pedido perdón públicamente por su conducta. Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si el empujón que propinó al periodista fue provocada «para ser expulsada y no pagar la penalización», algo que ella negó de manera tajante.

«Pido perdón por lo que he hecho. La gente ha tenido el 24 horas para saber cómo soy. No he hecho ningún papel. Me encantaría volver a la casa», explicaba. «No quería que se me expulsase y que yo comportarme de esta manera tan deplorable».

Asimismo, ha explicado que accedió a entrar en el concurso porque se veía preparada para este nuevo reto. «No he entrado por dinero. He entrado porque era un trabajo, una oportunidad. He entrado mi momento. Estoy en un momento de plenitud y aprendizaje». De por qué cruzó la frontera de lo verbal para llegar a la agresión física con Frigenti se explicaba así: «No me gustan las injusticias y a veces me pongo el traje de justiciera que no me corresponde. Me lo voy a quitar».

«Cuando cojo a Miguel fue como un acto reflejo»

También pedía perdón a Carlos Sobera, que presentaba la gala cuando se produjo el lamentable suceso: «Quiero pedir disculpas a Carlos Sobera. Estaba muy desatada y le puse muy difícil el final del programa. Yo le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto y lo considero un compañero. Lo estaba viendo y pensaba qué vergüenza. Cuando yo cojo a Miguel fue como un acto reflejo. En ese momento me hace un click la cabeza y pienso: me van a echar».

De Miguel Frigenti sigue teniendo un pésimo concepto. Tiene claro que nunca serán amigos. Para ella es «una persona que su manera de ser no va conmigo». Y aunque no es santo de su devoción, se ha dirigido personalmente a su compañero para mostrarle su arrepentimiento: «Quiero disculparme por la agresión, en este caso de cogerte de las manos. No tengo mucho más que hablar. Lo siento de corazón. De verdad que se me fue de las manos. Estaba en un nivel de nervios y de shock emocional… Te pido mil perdones por mi actitud, de corazón».

Frigenti, tras escucharla, aceptaba su perdón. «Lo pasé bastante mal no solo por mí, también por ella», admitía. «Con Sofía he tenido una relación extraña. Ha habido momentos de conexión en los que he podido hablar con ella de muchas cosas. Pero no he logrado comprender cosas de ella en las galas. Veía que se le iba un poco de las manos en las galas… Ya no es lo de agarrarme de las manos, que lo puedo llegar a comprender. Eso le puede pasar a cualquiera. Son las palabras y las personas». La DJ le recordaba que no le gusta su manera de comportarse: «No va conmigo tu agresión verbal». Y añadía: «Te animo a que sigas por ese camino si te hace feliz, pero a mucha gente de la casa no le gusta porque haces daño».

«Acepto tus disculpas. Considero que aquí no agredo verbalmente y no estoy teniendo ninguna estrategia. Estoy siendo muy feliz con dos personas y por no llevarme bien con ocho o con nueve no quiere decir que no esté disfrutando. Gracias por las disculpas. Fuera no sabemos lo que nos depara la vida«, concluía el colaborador de ‘Sálvame’.

La noche que Sofía Cristo estalló contra Miguel Frigenti alegaba estar harta de las manipulaciones e Miguel Frigenti, al que calificó como «una mala persona». Pidiendo su salida de la casa de Guadalix, pedía a Carlos Sobera: «No quiero formar parte de estar con una muy mala persona como él. He intentado convivir con él, pero no se puede. No sabía que era tan malo», se quejaba. «Es una persona que lo único que hace es meter mierda entre todos los compañeros. Tengo momentos en los que creo tener un mínimo de conexión con él, pero a mí me supera. Y ahora mismo me ha sacado de los nervios… Ya tiene lo que quería. Su grupo minoritario para llegar a la final».

Sofía Cristo agrede a Frigenti en la casa de Guadalix

«Antes de venir aquí intentábamos estar unidos los dos. Pero no puede ser más mala persona. Es que no quiero estar aquí ahora mismo. Tengo una vida de puta madre y no tengo necesidad de estar metida entre cuatro paredes con este ser que no merece la pena. Quiero salir de aquí. A mí no me va a decir que me alimento de dramas. Está tergiversando todo», destacaba. «Me quiero ir fuera a vivir mi vida de puta madre».

El instante en que apretó a Frigenti de las manos, empujándole contra el sofá de la casa, le espetaba: «Las tramas de mierda y de sucio y de mala persona y de capullo te las haces tú… Corre y diles que me echen, capullo». Ahora, tras las disculpas públicas, Sofía luchará por regresar a la casa si la dirección del programa se lo permite.