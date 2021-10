Los tres concursnates han revelado el secreto con el que han entrado a concursar en el reality de Telecinco.

Poco a poco, Sofía Cristo y Miguel Frigenti vuelven a retomar sus quehaceres diarios en su vuelta a la realidad tras su expulsión de ‘Secret Story’. A la espera de que se produzca una repesca, los dos exconcursantes, así como Adara Molinero, han revelado cuáles eran los secretos con los que entraron en la casa más vigilada de la televisión.

Miguel Frigenti era el primero en revelar el secreto con el que había entrado a concursar en el reality de Telecinco. «Me han dado la extrema unción«, destapaban dejando a todos boquiabiertos puesto que se daba por hecho de que se trataba del secreto de Fiama. «Mi madre tuvo un embarazo complicado, venía con una melliza que no llegó a nacer y, aunque suene un poco a coña, tuve un problema por el cual no me llegaba el oxígeno al cerebro», admitía.

«Estuve dos días muy mal, los médicos llegaron a decirle a mi madre que no iba a salir adelante. Entonces fue el cura al hospital de Talavera de la Reina a darme la extremaunción y al tercer día los médicos fliparon porque fui respondiendo al tratamiento, se me empezó a oxigenar la sangre y el cerebro y salí adelante, así que soy un superviviente«, proseguía el colaborador de ‘Sálvame’.

Por su parte, Sofía Cristo revelaba también su secreto: «He tenido una aventura con una mujer casada«. La hija de Bárbara Rey ha ido un paso más allá y ha narrado la historia completa asegurando que llegó a enamorarse de una mujer que «no es conocida». «Hace unos años tengo un flechazo con una persona que tiene su pareja, tiene un niño, nos pillamos y no llega a pasar nada. Su marido se entera del comienzo de romance y a lo largo de los años no nos volvemos a ver y hace no mucho tiempo nos volvemos a reencontrar», comenta.

De la misma forma, Sofía Cristo ha admitido que a lo largo de los últimos años ha tenido contacto con ella, aunque no se habían vuelto a ver hasta hace poco. «En ese momento nos damos un beso y sentí que estaba en casa. Es muy bonito. Las dos nos enganchamos y pasó de ser una aventura a algo más. Se vuelve a destapar toda la historia, ella no estaba enamorada, esto duró unos meses y, al final, se descubre todo el pastel y ella se supone que lo iba a dejar todo por mi, hasta que en el confinamiento la dejo e intento rehacer mi vida», relataba la DJ.

De la misma forma, la hija de Bárbara Rey ha reconocido que la mujer en cuestión le hizo creer siempre que iba a estar con ella, algo que nunca llegó a suceder y que ha provocado que a lo largo de los años se haya sentido una víctima: «Nunca más volveré a estar con una persona que tenga pareja, respetarse y respetarme a mí misma».

Este domingo, Adara Molinero también ha compartido con la audiencia el secreto con el que ha entrado en ‘Secret Story’. «Hice el amor en un tanatorio«, comentaba en la sala de pistas de la casa más vigilada de la televisión. La ganadora de la última edición de ‘GH VIP’ no podía evitar reírse de lo que había compartido y Gianmarco, que se encobraba en plató, negaba de forma rotunda que él estuviera involucrado en esa historia.

Miguel Frigenti no quería salir de ‘Secret Story’: «No era mi momento»

Su paso por ‘Secret Story‘ ha sido mucho más breve de lo que jamás hubiera imaginado. El pasado jueves, Miguel Frigenti se convertía en el último expulsado del reality, algo que no ha aceptado todavía. «Me he equivocado en ser un libro abierto, en mostrarme inseguro», ha confesado tras ser echado por decisión unánime de los espectadores. Un 51,7% de ellos pidieron que se quedase fuera del concurso. «En esa casa hay una dictadura formada por los Gemeliers y por Lucía Pariente, que los tiene dominados y abducidos. e «manipulados y abducidos» a los Gemeliers: «Ella se aprovecha que son dos personas muy jóvenes. Es un ambiente insostenible. El hecho de que yo no haya sido amigo de un grupo mayoritario no quiere decir que me haya querido sentir excluido… He sido muy feliz, solo espero que haya personas que hayan disfrutado con mi concurso. Creo que no era mi momento de salir».