Terelu Campos ha revelado el contenido de una conversación que se ha repetido en más de una ocasión entre su madre y Rocío Carrasco.

Durante las últimas dos décadas que Rocío Carrasco ha guardado silencio se ha refugiado en la familia Campos. María Teresa se ha convertido en una segunda madre quien siempre la ha apoyado. Ahora se descubre la sobrecogedora petición que siempre le ha hecho la comunicadora a la hija de Rocío Jurado y, por fin, ha tenido respuesta.

La última vez que le solicitó que se defendiera públicamente fue el pasado 6 de enero, cuando se juntaron con motivo del Día de Reyes. Nuevamente, le pidió que contase su verdad: «Solo te pido una cosa. No quiero morirme sin que se haga justicia contigo. Te lo pido, por favor». Terelu Campos revelaba el contenido de esta conversación que se ha repetido en más de una ocasión.

Cuando María Teresa descubrió que Rocío Carrasco había decidido defenderse públicamente su reacción fue de ponerse a llorar. Más tarde contactó con Terelu. «Me dijo que había colgado el teléfono y había seguido llorando». Para la veterana comunicadora fue una mezcla de felicidad y pura satisfacción. «De saber que había hecho lo que ella le había pedido».

A pesar de que Rocío Carrasco mantiene una estrecha relación con la familia Campos, no les anticipó sus planes: «A mí ella me lo cuenta cuando ya está hecho y es inminente que se vaya a saber». La colaboradora ha confesado que estaba notando que algo pasaba. «A mí el mensaje que me han mandado es que puede ser que se lo hayan recomendado», ha manifestado haciendo alusión a sus psicólogos.

«El silencio estaba siendo perjudicial»

Para Terelu el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha supuesto quitarse un peso de encima porque ahora la audiencia podrá juzgar teniendo las dos versiones. “Siento alegría porque era algo que muchas de las personas que la queremos creíamos que el silencio había sido suficiente durante un tiempo pero, pasado ese tiempo, ya el silencio estaba siendo perjudicial”.

A ella también se lo comunicó Rocío Carrasco a través de una llamada telefónica. “Me llama y me dice ‘ya ha pasado, ya lo he hecho, quiero que sepas que he habado, lo he contado todo y de esta manera y en este formato’». Además, para Terelu no ha sido un camino de rosas defender a su amiga en los platós de televisión cuando siempre tenía a todos en contra: «No ha sido fácil estar solos y cada vez más solos con el paso de los años. Al principio había más gente que podía comprenderla. Lo difícil ha sido seguir manteniéndote ahí sin hablar porque era su decisión».

Este mismo domingo se estrena el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, un antes y un después en la vida de Rocío Carrasco. «Es algo que me debo a mí misma como mujer, como madre y como persona. Creo que es algo que se lo debo a los míos».