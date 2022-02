Hace más de una década que Nagore Robles se dio a conocer ante la audiencia gracias a su participación en ‘Gran Hermano 11’. Un reality que le permitió ser un rostro conocido e ir proyectando una carrera en televisión. La colaboradora vuelve a la casa de Guadalix. Entrará el próximo miércoles en ‘Secret Story: La Casa de los Secretos’ para convivir con el resto de concursantes. Mucho ha llovido desde aquella primera experiencia televisiva de la vasca que terminó antes de lo que hubiese imaginado. Se convirtió en la primera expulsada con un 95% de los votos con lo que continúa ostentando el récord del programa.

Este domingo, Toñi Moreno ha dado la gran noticia. La presentadora ha desvelado el nombre del concursante VIP que se unirá a la convivencia del reality de Mediaset. Nagore Robles estará en la casa un total de cinco días. La propia protagonista ha entrado en directo en la gala desde su hogar donde se ha mostrado muy emocionada. «Tengo unas ganas locas de verles en persona y poder tener una opinión basada en hechos», ha afirmado visiblemente feliz por esta oportunidad.

También ha reconocido que quiere no «dejar a nadie indiferente». Al igual que hizo durante su primera y sonada incursión en ‘Gran Hermano’. La colaboradora ha añadido que entraba en la casa con una misión tanto para ella como para el resto de concursantes. «Pasarlo bien y disfrutar como nunca. ¡Ahora no me podéis echar!», ha bromeado en referencia al sonado récord que ostenta en el reality.

Nagore Robles sustituye a Kiko Rivera

La participación de la vizcaína es un cambio de última hora por parte del programa. Estaba previsto que el pasado miércoles Kiko Rivera entrase en ‘La Casa de los Secretos’, una participación que se truncó tras una sonada entrevista del DJ que continúa dando mucho que hablar. El hijo de Isabel Pantoja aseguró en la revista ‘Lecturas’ que había pegado a su hermana, Isa, cuando la joven intentó cortarse las venas.

Unas controvertidas declaraciones por las que ha recibido un sinfín de críticas que vienen de todos los lados. No solo eso, también ha visto cómo su participación en el reality se ha venido abajo. La dirección del programa decidió, de forma fulminante, no contar con él. «El domingo os anunciábamos que estaba previsto que Kiko Rivera entrase en la casa, pero esta mañana se publicaba una entrevista con unas declaraciones polémicas que han hecho que tanto Zeppeling (la productora) como Mediaset hayan decidido cancelar la visita de Kiko», aseguró Carlos Sobera. No sería de extrañar que en otros espacios de la cadena opten por seguir la misma línea y eviten contar con él, al menos por un tiempo hasta que las aguas se calmen.