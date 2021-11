La última gala de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ ha sido una de las más emocionantes de la noche. Una expulsión y dos repescados era el contenido fuerte de la noche. Cynthia y Sandra se jugaban la expulsión y hasta el último momento los porcentajes han estado muy igualados. A lo largo de la noche, Jorge Javier Vázquez ha ido mostrándolos hasta la hora de tener que decir quien tenía que abandonar la casa de manera definitiva. Finalmente, ha sido Cynthia la expulsada de esta noche de ‘Secret Story’. La joven, que saltó a la fama por un affaire con Antonio Canales Rivera, se ha mostrado muy tranquila después de haber escuchado su nombre como expulsada.

Cynthia: «No daba ni un euros de que iba a aguantar tantas semanas»

La primera que ha querido hablar ha sido Sandra, después de salvarse, que ha querido agradecer todo el cariño recibido y la oportunidad de haber estado en el programa: «Estoy muy contenta, no sabía que estaría tantas semanas y estoy agradecida por la oportunidad que me habéis dado», ha dicho antes de marcharse de la sala de expulsiones.

Por otro lado, Cynthia no se ha tomado nada mal su expulsión. Así lo revelaba la concursante: «Nada Jorge. Era una posibilidad. He estado muchas veces nominada. yo siempre cuando estoy nominada tengo la cabeza un poco fuera para no tomármelo mal. Tengo ganas de ver a la gente de fuera. Agradecida por esta oportunidad pero muy bien», ha revelado muy tranquila antes de marcharse desde Guadalix hasta el plató donde le esperaba también el torero. Cynthia no ha podido evitar emocionarse al pisar el plató y ha roto en llanto. «Estoy muy contenta no daba ni un euro de que iba a aguantar tantas semanas. Estoy como un flan», ha dicho a su llegada al plató.

Adara se convierte en la «secretaría» de las nominaciones

Pero tal y como hemos dicho anteriormente, unos se van pero otros vienen. Esta noche, Adara, Lucía Pariente y Miguel Frigenti «luchaban» por las dos plazas de repescados, aunque ellos se creían que tan solo uno entraría en el concurso. La primera ha sido Adara: «Enhorabuena vuelves a ser concursante oficial», ha dicho Jorge Javier Vázquez tras revelar la noticia. «Qué fuerte. Muchísimas gracias», ha dicho la concursante que ha vuelto a la casa para sorpresa de muchos de sus concursantes. Además, ha tenido la oportunidad de ser la secretaría de las nominaciones y ha estado presente en cada una de estas.

Antes de terminar la gala se ha descubierto al segundo repescado de la noche. Miguel Frigenti se ha convertido en el concursante que regresa a ‘Secret Story: la casa de los secretos’ optando al premio final pero no por la esfera. Lucía Pariente se ha quedado a las puertas de volver al concurso. Algo que tenía muchas ganas.