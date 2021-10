José Antonio Canales Rivera se convertía en el último expulsado de ‘Secret Story’ durante una de las galas más terroríficas del programa. Tan solo unos días después, el colaborador de ‘Sálvame’ ha revelado el secreto con el que entró al reality presentado por Jorge Javier Vázquez, algo que ha provocado un aluvión de críticas hacia el diestro.

«Perdí la virginidad con una persona trans«, desvelaba José Antonio Canales este domingo en el debate de ‘Secret Story’ presentado por Jordi González. Un secreto que se lanzaba a compartir con la audiencia para, según él mismo explicaba, dar visibilidad al colectivo LGTBI. «A mí afortunadamente no me creó ningún trauma», continuaba afirmando después de responder a una pregunta del presentador del espacio.

Para poner en contexto a la audiencia, José Antonio Canales Rivera se remontó a su juventud y explicó que ocurrió cuando tenía tan solo 14 años. «Un amigo y yo nos vamos a la playa y conocemos a unas chicas, nos dan mucho juego y conseguimos una cita para el día siguiente. Habíamos quedado en playa y a mí, sutilmente, me llevaron detrás de unas rocas. Fue la primera vez que tuve sexo«, rememoraba.

Tras esto, el diestro recordaba que un año y medio después, durante una fiesta en casa de unos amigos, volvió a encontrarse con las dos chicas en cuestión. «Mis amigos hicieron el comentario de que una de ellas era trans y yo me callé la boca. Nunca dije nada, menos a mi amigo. Nuestra consigna fue dejarlo en secreto», continuaba. Abierto completamente en canal, el colaborador de ‘Sálvame’ confesaba que le dio muchas vueltas a la hora de compartir su secreto a la hora de entrar al concurso de Telecinco y reconocía que había tomado la decisión de hacerlo público después de ver «en los medios que el colectivo está sufriendo». «Quiero darle toda la naturalidad que se merece y todo el respecto desde mi parte y el universo de donde procedo (la tauromaquia)», sentenciaba.

Después de dar la explicación sobre su secreto, Jordi González se lanzaba a aplaudir el discurso de Canales Rivera y aseguraba que había sido muy valiente por compartirlo. «Hace años, algunas cosas no se podían contar abiertamente. Por suerte, la sociedad evoluciona. No olvidemos cuando una figura pública habla de esto, seamos fieles a nosotros mismos y respetemos la diversidad», comentaba el presentador. De la misma forma, cuando el resto de concursantes conocían el secreto del expulsado, Luis Rollán era el único que rompía el silencio sepulcral con un fuerte aplauso. «Me encanta que lo cuente con la normalidad que tiene que tener«, decía el colaborador de ‘Viva la vida’.

Lluvia de críticas a Canales Rivera tras confesar su secreto

A los pocos minutos de revelar el secreto con el que había entrado en ‘Secret Story’, este ha empezado a correr como la pólvora por las redes sociales y esto ha provocado que haya recibido un sinfín de críticas en las que se tilda a Canales Rivera de ser «tránsfobo». «Canales contando que perdió la virginidad con una mujer trans, como si fuera una vergüenza. Menuda vergüenza Telecinco», «Habría que preguntarle a la chica trans si no le quedó a ella ningún trauma después de estar con Canales», «Mucha naturalidad al contar tu historia, pero te has referido a uno de los trans como ‘el otro’«, «Del secreto me quedo con que todo era a partir de un chismorreo de sus amiguitos de si una chica era trans o no… en fin», «Riéndose de tener una relación sexual con una persona trans, asco», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin embargo, también ha habido varios espectadores que a través de las redes sociales han querido aplaudir a Canales Rivera por haber dado el paso adelante de contar su secreto mejor guardado. «Que en 1985 se callara haberse acostado con una persona trans no me parece tan terrible. Y que lo cuente ahora como secreto, tampoco, porque es un secreto simplemente», «Mandando un mensaje de apoyo al colectivo trans. Ver para creer, pero por una vez y sin que sirva de precedente le aplaudo», «Al ver todos los ataques y agresiones que está sufriendo el colectivo decidió que sería su secreto ya que desde el mundo del toro está estigmatizado y quería darle visibilidad. BRAVO», se puede leer.