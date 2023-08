Una nueva alerta suena con fuerza en España. Esta no es otra que la de la aparición de la mosca negra, un insecto cuya mordedura puede provocar una gran hinchazón y que Sandra Barneda ha vivido en sus propias carnes. Así lo relataba ella misma en el plató de 'Así es la vida', dando todo lujo de detalles sobre los complicados momentos que vivió a consecuencia de la picadura de este bicho.

En un primer momento, y con el objetivo de demostrar que su testimonio era cierto, la presentadora del programa de las tardes de Telecinco ha enseñado a cámara el cardenal que posee en su piel: "Pensé que era una araña, pero no se me curaba", contaba. Es por ello que, al ver que con el paso de los días su situación no mejoraba, la periodista optó por desplazarse a un centro hospitalario en el que los profesionales médicos pertinentes pudieran revisar su caso.

Fueron ellos quienes finalmente informaron a la comunicadora de que no la había picado una araña, sino una mosca negra: "En cuanto me dieron la crema antibiótica, me fue bajando la inflamación", zanjaba. Aún así, Sandra Barneda recuerda esta anécdota como algo muy molesto, motivo por el que ha contado con ayuda del médico Darío Fernández para revelar las contraindicaciones que puede tener la mordedura de este insecto. No obstante, se trataba de una historia totalmente desconocida para sus compañeros de profesión, que permanecían atónitos en el plató mientras la escritora contaba todo lo que había vivido por esta mosca negra.

Todo sobre la mosca negra que mordió a Sandra Barneda

El profesional mencionado previamente ha confirmado delante de cámara que no se trata de una picadura al uso, sino de una mordedura realizada por una mosca que tiene una mandíbula muy fuerte. Esta se adhiere en la piel de la persona y llega a hacer heridas, además de segregar una anestesia que provoca que no duela en ese mismo momento, sino más tarde. El mecanismo de alimento de este bicho es ese ya que ingiere sangre y muerde para alimentar a los huevos que tiene en su abdomen. Sin duda alguna, es un animal que puede llegar a ser peligroso y que se reproduce con mucha rapidez, razón por la que podría traer algún que otro quebradero de cabeza a los españoles a lo largo de este verano.